AI助攻前進未來 碩文拓智慧科技成立「前進未來人工智慧實驗室」

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碩文拓智慧科技(股)公司與驊宏資通(股)公司(6148)合作，於日前成立「前進未來人工智慧實驗室」，並隆重舉行實驗室揭牌儀式。這一重要里程碑將有助於推動台灣在人工智慧（AI）領域的創新和發展，並在AI研發與產製領域取得優勢，尤其適用於華文世界的互動平台，在「大型語言模型（Large Language Model，LLM）」的商業運用將取得領先地位。

這個實驗室的研發能量是科技界的大事，以自主研發AI應用技術和產品，滿足市場與社會對未來發展的需求。據內部人士透露，「前進未來人工智慧實驗室」包括兩個重要分組，第一，生成式AI實驗室（Gufo Lab），由具有台大資工博士學位的曾元顯特聘教授主持，以驊宏資通(股)公司提供自有產品Gufonet（文字整合檢索與大數據探勘分析引擎）為基礎，專注於「大型語言模型（Large Language Model，LLM）」的技術研發和商業應用，對於華文世界的先進生成式人工智慧語言處理、語意分析領域帶來突破性發展。目前，Gufo Lab已經在LLM領域取得重要進展，並以「AI學術論文輔助虛擬顧問」參與競賽，展現了卓越的研究實力。

第二，3D電腦視覺及智能移動實驗室（MiVIP Lab），由「驊宏資通」首席科學家及台灣數據智慧發展協會理事長陳立文博士主持，MiVIP實驗室致力於整合多領域技術，包括電腦視覺、AI人工智能和無人機控制，具有環境計算功能，已經成功研發室內環境自主導航和避障無人機，能自動生成室內3D/2D圖資能力，依公私部門任務需求，智能性的客製化規劃無人機飛行路徑，導航、避障、定位偵測，確實執任務內容，尤其在全域建圖和物件辨識，為無人機應用領域帶來了重大突破。

驊宏資通董事長廖文鐸博士表示，前進未來人工智慧實驗室」的成立是一個令人振奮的里程碑，透過AI研發可以強化人工智慧多功能運用的領先地位，並落實企業研發、推廣與治理的社會責任。成立AI實驗室代表企業的持續投資健全產品供應鏈，以確保提供為客戶服務升級的解決方案。「碩文拓智慧科技」與「驊宏資通」均為多領域科技整合的「雲端聯合戰艦聯盟」成員，這一聯盟由驊宏資通主導，自103年合作開始，104年正式成立，目前已有多家科技相關公司參與，目標是整合成員企業的優勢和資源，成為無國界雲端世界的領導者，這種協作模式能使成員公司彼此信任、共享資源、實現共榮，共同開創未來新機會，為回饋社會盡一份心力。