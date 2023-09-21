城鄉水智慧 公私協力開發水利產業

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「水能覆舟，亦能載舟」，形容了「水」看似平凡、實際有其關鍵角色。正在台北世貿一館展出的2023台灣國際水週，經濟部水利署邀集國內22家民間企業，共同展出「城鄉水智慧」、「新創水資源」、「永續水淨零」三大主題，展示台灣水利產業的最新趨勢及技術。

台灣首位國際品水師兼國際品水師協會大中華區代表夏豪均，在會中演講並示範，從科學角度介紹水中不同礦物質的口感及特性，帶領參與者品味每一滴水的獨特滋味。

專程來台與會的10位國外企業代表，由印度企業Taylormade Renewals Ltd.與台灣連積企業有限公司合作備忘錄簽署儀式，顯示台灣水利產業邁向國際市場深具實力。一如今年水利產業主題館中的「城鄉水智慧」主題區，展出台灣運用先進科技和智慧技術於水資源管理的優勢；「永續水淨零」展區展示符合淨零及永續發展趨勢之設備，呈現水能交織的雙重效益。

基於「新創水資源」亦為本次展出重點，如水資源領域的新興技術和創新產品，水利產業主題館於展期間亦安排產品暨技術發表時段，使各家廠商有發揮的舞台，並協助主題館參展商與國外買主進一步媒合洽談。專程來台參與的英國、馬來西亞、泰國、印尼、印度等10位國外企業代表，也共同見證印度企業Taylormade Renewals Ltd.與台灣連積企業有限公司合作備忘錄簽署儀式，顯示台灣水利產業邁向國際市場深具實力。

水利署表示，本次藉由公私協力模式參與國際專業水展，推動國內水利產業發展、擴大市場需求以及增加國際交流的機會，進而提升國內廠商在水利相關建設及產品之品質及技術能力，創造政府與民間雙贏的契機。