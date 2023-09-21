看好雲林已成工業重鎮 帶進就業人口紅利 鄉林明年Q1插旗斗六推案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好雲林由農業縣逐漸轉型工業重鎮，鄉林建設（5531）斥資4.2億元購入雲林縣斗六市商業最繁榮的核心蛋黃區土地約1,650坪，這也是鄉林首度跨越濁水溪推案，總銷金額約28億元，預計明年Q1進場，將打造成為雲林新地標。

鄉林集團董事長賴正鎰說，受惠高鐵、國道三號，中科等重大建設所賜，中、彰、雲、投的科技生活圈成型，並將帶入大量就業人口紅利，鄉林決定將涵碧建築與生活美學帶回故鄉，蓋一處最美的全齡社區，以具體行動來實踐對故鄉的愛。

鄉林建設指出，斗六市是雲林縣治所在地，更是精華城市，縣政府近年來促進斗六整體發展，打通內環與外環道路，改善交通運輸系統，積極推動斗六火車站周邊地區之都市更新並爭取斗六的鐵路高架化建設，以永續經營都市發展的觀念，希望能加速展現城市新風貌，重塑更美好的居住環境。

鄉林斗六案基地在最繁華的「鎮東地區」，屬成熟商圈，生活機能完善，位於斗六高中與斗六國中之間，搶進斗六市內環的文教生活核心區域，不僅緊鄰斗六綜合運動場，徒步走到斗六火車站也只要12分鐘；從斗六火車站鬧區開車，行經斗六高鐵聯絡專用道前往雲林高鐵站也只要25分鐘，就可抵達。

鄉林將打造全齡化的社區住宅，地下3層與地上15層，有兩房及三房的房型，總共兩百多戶，社區將導入豪宅等級的公設會館與涵碧樓DNA服務精神，打造雲林第一個飯店式管理的高端社區，提供住戶全新生活體驗及建築新美學。

這次新案的社區主體建築，臨路面退縮15米做為開放空間，社區一樓保留超過千坪的戶外綠地，以及鏡面水池、無邊際泳池等公共設施，不僅展現濃厚的在地人與土地的深情，也要給住戶最美的景觀，最棒的休閒生活品質˙。

賴正鎰說，「我是斗六國中畢業，哥哥是斗六高中畢業，與斗六這塊寶地很有緣份」，許姓地主是在地種植老欉文旦柚達45年的老農，文旦柚種植每天都要寫日記、觀察日照、溫度和濕度，以最嚴謹的態度，種出全台最好吃的文旦柚，數量不多的最高等級文旦，每箱最高價可賣到5,000元，還連續3年被評鑑為特等獎，當地人稱他為「文旦博士」。

當賴正鎰得知地主因年邁而有意出售土地，加上斗六市區已長達10年以上沒有釋出土地，更不沒有新案推出，所以他相信這是一個機緣，讓他萌生回鄉推案想法，希望能回到故鄉蓋一個最棒的大樓社區，讓當地人也能入住享受涵碧建築美學的美宅社區，這塊土地談了一年多才談妥。

他也透露，未來社區蓋好後，也會將老欉文旦柚樹回植社區，讓住戶吃到甜美多汁的文旦柚。

鄉林建設指出，雲林過去是農業大縣，但近幾年工業及科技快速發展，Google在台灣興建第三座亞太資料中心，地點就選在雲林科技工業園區，這也是繼上銀（2049）、正新（2105）、建大（2106），允強（2034）、卜蜂（1215）等上市大廠進駐雲林科技工業園區之後的最大投資案。

此外，中科虎尾園區標準廠房也在今年3月正式完工，半導體封測大廠-矽品精密承租中科虎尾園區4.5公頃土地，計劃砸重金興建新廠，為雲林的科技產業發展助攻，加速朝向多元產業發展。

鄉林建設副總方偉民表示，中部科技走廊房市外溢現象明顯，中彰投大生活圈崛起，雲林中科虎尾科技園區的生技醫藥產業與半導體聚落漸成型，帶入上萬個工作機會，可望逐步帶進人口紅利，也讓很多外地遊子，雲林青年能有機會返鄉就業與置產。