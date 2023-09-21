蘋果在大陸沒戲了？西方專家說華為還有大絕招

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【中時新聞網 郭宜欣】美國強力制裁的背景下，華為5G旗艦手機Mate 60 Pro橫空出世引起全球高度關注，加上大陸當局祭出國家單位及國營事業員工禁用iPhone的新規定，蘋果在大陸市場的前景蒙上一層陰影，專家也提醒，華為帶來的最大威脅是不斷進步的技術，除了晶片之外，還包括可折疊技術在內的外型因素。

CNBC報導，美國的制裁措施幾乎摧毀了華為的手機業務，然而Mate 60 Pro的誕生可說是突破科技封鎖，尤其處理器晶片是由中芯的7奈米技術打造，儘管不是目前最頂尖的技術，但在美國封鎖先進製程機台EUV的狀況下做到此事，震驚全球。

研究機構Takshashila Institution副所長Pranay Kotasthane表示，華盛頓可能會考慮在晶片設計或製造流程中設下更多限制，因為現在只針對先進製程，對成熟製程並沒有任何措施，方法顯然已經行不通了。

華為復活讓他們與蘋果之間的競爭成為討論焦點，蘋果此時也面臨大陸禁令的威脅，國際研調機構IDC高級研究經理Will Wong提到，華為將成為蘋果在大陸市場的最大挑戰，並不是地緣政治風險因素。

Will Wong認為，華為不僅與蘋果擁有高階智慧手機的形象，這中間還包括大陸的民族認同感與自豪感。而在技術方面，蘋果也面臨來自華為的巨大壓力，Will Wong說：「華為帶來的最大威脅是不斷進步的技術，不僅是在晶片，還包括可折疊技術在內新的外型因素。」