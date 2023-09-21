00878重壓6檔AI股 市場憂恐面臨這風險

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【中時新聞網 吳美觀】今年上半年人工智慧（AI）股熱得發燙，一度推升台廠AI供應鏈估值水漲船高，但隨著全球AI龍頭輝達失守季線，專家從本益比角度分析，包括廣達、緯創等6檔，本益比都高得嚇人。

其中英業達高達46倍最誇張，由於這6檔都是00878重壓持股，在股價大漲後，已不再具有高殖利率條件，11月調整成分股時，恐有三分之一遭剔除，提醒散戶別掉以輕心。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，AI 伺服器廣達4月起漲 80 元，當時市場共識，今年 EPS估8元，仍將其視為傳統筆電代工，給予本益比10倍。在輝達救世主出現後，廣達一路飆漲，8 月衝上282元天花板，這時市場上調今年EPS 至10 元，本益比約28倍。

他說，其他 AI鏈的本益比也大幅上調，緯創最高 161.5 元，今年 EPS估 5 元，本益比32倍；技嘉最高382.5 元，今年 EPS估低於 10 元，本益比高達38倍；英業達最高 73.5 元，今年 EPS 估1.6元，本益比更誇張達46倍；華碩最高438元，今年 EPS 估15元，本益比29倍；光寶科最高 174.5 元，今年 EPS估6.5元，本益比 27 倍。

蔡明彰提醒，廣達、緯創、華碩、英業達、光寶科、技嘉都是高股息ETF國泰永續高股息（00878）重壓持股，過度反應AI題材，估值本益比偏高，法人持股過重，散戶融資過熱造成籌碼淩亂，後遺症也浮現。

他強調，00878 為維持績效，勢必在11月調整成分股，估計這 6檔AI將有三分之一遭剔除，因為股價大漲後，已不再具有高殖利率條件，加上 AI 精神指標輝達已失守季線，AI 鏈恐骨牌效應。

蔡明彰建議，散戶可在 00878、元大高股息（0056）11月及12月調整成分股之前，趕快減碼重壓AI鏈的高股息ETF，通常在計畫剔除成分股之前，高股息ETF就提前砍股票，等到11、12月正式宣布調整成分股，反而是利空落底時機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。