基隆青年電動機車10月底前交車 中華eMOVING啟用在地首店

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中華eMOVING在基隆宣布青年電動機車政策後，為首家響應基隆電動機車政策的品牌，在95％都是丘陵地的基隆道路實測後，中華車立刻決議改以市價7.79萬元的eMOVING勁炫125投入｢基隆市公益青年免費電動機車專案｣，為強化服務，再於基隆啟用第一家基隆服務據點。

中華車表示，勁炫125採充電形式，基隆專案隨車附贈高效能充電器，在家、出外都能輕鬆充電，充飽一次可騎乘60～70公里，不跨縣市移動完全不需要擔心里程問題。若外出使用快充電站，0～80％電力僅需15分鐘。

中華車進一步指出，青年小資族的另外一項誘因，則是在電費的節約，勁炫125充電一塊錢可以跑7公里，效能遠高過其他換電模式的一公里1.3元，為車主長期省下大筆費用。

基隆市長謝國樑早先表示，經過市務會議討論，預計第一階段的電動機車將於10月底前交車。為讓基隆市民享有最即時服務，中華eMOVING設立基隆第一家服務據點，並於20日啟用。

中華車表示，位於成功二路的第一家基隆服務據點正式啟用，現場展示電光白、風馳灰兩種酷炫顏色，並規劃在人潮聚集的場域進行展示，協助基隆市民更了解電動車規格、性能以及符合自身的最佳充電模式。

為避免市民的里程焦慮，中華車也透過市府協調基隆七區區公所或其他點位布建充電站，若出門在外真的電量不足，也可利用充電站進行快速補電。

中華車指出，首發｢基隆市公益青年免費電動機車專案｣會以中低收及低收入家庭符合資格的青年為優先，前100名申請者即享免費電池安全檢測，並加贈限量配件組，友善青年安心拚就業、拚事業，與基隆攜手創造最有愛的城市環境。