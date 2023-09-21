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歷經三年整頓，台灣良得電子法說會露曙光

鎖定高毛利、高單價、利基型的客戶，全年營收成長樂觀

  • 工商時報 陳逸格
台灣良得電子9月20日(三)法說會，由董事長特助兼發言人江文裕上台報告。
台灣良得電子9月20日(三)法說會，由董事長特助兼發言人江文裕上台報告。

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台灣良得電子(2462)歷經三年整頓後，客戶結構、營收獲利皆得到大幅改善，成長動能恢復過往水準。9月20日(三)舉辦法人說明會，由董事長特助兼發言人江文裕向投資人報告近期營運概況、短中長期發展策略及未來前景展望。江文裕說，良得電將在現有的基礎跟架構下，進行全面的升級，包括客戶的升級，產品升級跟製造管理能力的升級，以優於以往的營收、獲利、EPS的更好表現，來回饋投資人的期望。

客戶升級的部份，良得電同步開發全球品牌成為一級供應商，目前已是歐美品牌相關之電動車、智能、零組件、遊戲機、筆電跟伺服器等之供應商，且新增瑞士滑鼠、電競之國際大廠都已經出貨。

深圳市龍華區城市更新單元規劃正式經市圖則委會議最後審議核准並通過，項目將隨即啟動。
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第二產品升級，則以擴大電動車、智能產品、Data Cable來取代現有毛利低產品，同時開發利基型、伺服器、資料中心的大電流的產品；另外，製造管理能力的升級，良得電也在越南生產，擴大生產基地，工程組織優化、自動化開發、TYPE-C自動化產線持續進行優化。2022 資本支出規劃為RMB700萬/2023年規劃RMB900萬，主要用於自動化設備升級與新產品開發

財務品質方面，良得電目前整體的毛利率在去年第四季已經達12 %以上，營業利益率大幅提升至4%以上去年eps高達1.48元，創近7年來新高。上半年毛利率已經達14 %以上，營業利益率4%以上。下半年毛利率、營業利益率大幅提升，獲利超前，江文裕指主要來自於開發高毛利率客戶群，降低成本及費用，平均售價的提升，管理及生產效率的提高，整體存貨降幅達45 %，降至約1.5個月以下。負債比也降至45%，較以往大幅改善。

良得電子這兩年伺服器銷售數量明顯增加，但尚未精算出終端使用者用於A I領域相關的部份。
良得電子這兩年伺服器銷售數量明顯增加，但尚未精算出終端使用者用於A I領域相關的部份。

在回應投資人提問上，江文裕說到，「不追求高營收，維持高毛利的訂單，是我們最主要的目標。因此今年維持樂觀看法，今年隨新增國際級大廠增量，特別是電動車、智能、資料中心、高速傳輸線等，將迎來公司榮景第三、四季毛利率預期成長30 %以上，營業利率預期成長50 %以上。」

值得注意的是，良得今年在開發國際大廠之伺服器、儲能(陸廠)、低軌衛星(美係二大廠)，已大幅進展，這有望對未來營收、毛利將有顯著助益。江文裕保守地說，2023-2024年經過三年整頓後、營收應該會恢復以往的水準。整體營運上我們還是以高毛利、高單價、利基型的客戶及訂單為主。

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