《美股》消息面：聯準會放鷹 美元轉升、日圓續貶、油價壓回

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●周三美國聯準會一如市場普遍預期維持基準利率於5.25%～5.5%不變，並上修經濟預測，但警告這場對抗通膨的戰役遠未結束。根據聯準會最新發布的《經濟預測摘要》（SEP）和點陣圖（dot plot），該美國央行今年將再升息一次25個基點，利率在介於5.50%～5.75%（中值為5.6%）到頂，維持6月份所做的預測不變。

決策官員預估明年將降息50個基點，幅度小於6月份的預測。到明年底，聯準會基金目標利率中值估將降至5.1%，到2025年底降至3.9%。今年美國的GDP成長預測從6月份預估的1%翻倍上修至2.1%，明年GDP成長預測從1.1%上修至1.5%。

●在隨後的記者會上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）試圖淡化更為樂觀的經濟展望，警告在實現通膨目標之前還有很長的路要走。他表示，目前尚未完全感受到此輪升息周期的緊縮效果，聯邦公開市場委員會（FOMC）已準備好在必要時再次升息，以實現經濟「軟著陸」的目標。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少213.5萬桶，少於市場預估的減少220萬桶。上周汽油庫存減少83.1萬桶，市場預估為增加31.7萬桶。餾分油庫存減少286.7萬桶，市場預期為增加21.7萬桶。原油進口量減少304.2萬桶/日。煉廠產能利用率下滑1.8個百分點。

●巴西央行周三宣布降息50個基點（2碼），至12.75%，為8月以來連續2次降息，此決議符合市場預期，該央行並表示貨幣政策委員會（Copom）一致通過，未來將以相同的幅度進一步調降利率。

●聯準會釋出的信號意外強硬，周三美元指數盤中由跌轉升，終場上揚0.22%，報105.34，盤中一度跌0.5%，報104.67。日圓一度刷新10個月低點，報148.17日圓兌一美元，今年來兌美元已貶值11%。在聯準會發表聲明後，金價漲幅略為回吐，紐約期金收漲0.7%，報每盎司1,967.10美元。11月布蘭特期油跌81美分或0.9%，收在每桶93.53美元。10月美國期油跌92美分或1.0%，收在每桶90.28美元。