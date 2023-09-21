《盤中解析》FED偏鷹重傷台股 後市關注三大變數

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【時報記者莊丙農台北報導】聯準會雖然維持利率不變，但暗示年底前將再度升息，美債殖利率再度攀升，高科技股領跌，四大指數收盤盡墨。台股受到影響，指數開盤重跌超過160點，跌幅1％，預估今日成交金額約2700億元。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，8月底以來，外資持有台指期轉為淨空單增至8400口以上，較7月底凈空單3786口進一步提升，顯示外資評估AI族群與台股都有過熱現象，避險需求上升，導致近期大盤呈現震盪整理格局。後市盤面需關注的變數包括：一、中國政策陸續出台，無論降息、鬆綁限制、刺激經濟等各種方式，是否真能刺激中國股市與經濟回溫；二、FED下半年升息與縮表的態度?；三、外資避險需求上升，後續是否轉賣超並放空台股。

台新投信量化投資管黃鈺民指出，展望9月台股，因為正處於財報與新產品發表前的空窗期，加上技術面7月底台股指數的帶量長黑，台股加權指數月線已經下彎，季線也走平逐漸下彎；資金面上，外資開始轉賣超，且台指期未平倉口數淨空單增加，因此預期9月將是震盪整理的月份，指數與個股或許激烈調整。不過，在下半年優於上半年，2024年優於2023年的景氣前提下，無須悲觀，建議拉回找買點，建議優先布局高股息中小股，以增加下檔防禦力，另外，亦可布局在6~7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群等。