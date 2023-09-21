「後疫情關鍵預防營養論壇」解析國人營養認知行為

過去兩年疫情爆發、人人自危，尤其患有慢性病的民眾更是憂心忡忡，擔心自己成為疫情下的潛在重症患者。養生、保建更是成為人人強調自保的話題之一，但隨著疫情過去，逐漸回到正常生活之下，民眾健康認知與實際行為也漸漸產生落差。

《遠見》雜誌與營養品品牌益富日前在台北遠東香格里拉飯店舉辦「2023 後疫情關鍵預防營養論壇」，論壇中首次公開「國人營養認知行為大調查」結果，揭露台灣民眾之營養行為，發覺普遍民眾不自覺、不會吃、不在意、甚至補錯營養，本次論壇也特別邀請中央研究院特聘研究員潘文涵博士、糖尿病關懷基金董事長蔡世澤，與輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜進行三場深入的專題演講。

遠見民意調查中心研究經理林靈分享，《遠見》於七月份針對40歲以上國人進行「國人營養認知行為大調查」發現，民眾在營養行為上有三大鴻溝，包括對於自身營養攝取知行不一、低估營養攝取與健康之關聯，且糖尿病衛教知識不夠普及，顯示出「預防營養」的概念仍待推廣。資料顯示自身營養攝取知行不一，47%的消費者並不認為自己缺乏包含蛋白質等的營養素，然而國人其實普遍有1/3的人營養素攝取不足。其中民眾覺得自己目前比較缺乏的是「鈣」、「維他命B群」，但實際上是維生素D、維生素E、鈣質及膳食纖維。再者營養補充不到位的狀況明顯，認為自己缺鈣的人，僅33.4%有在補充鈣片；覺得自己缺蛋白質的人，僅8.9%有在吃蛋白粉。

另外，民眾也低估了營養攝取與健康的關聯，有18%國人並不知道自己缺乏什麼營養素，就算出現了身體狀況，這群人也有更高的比例不知道是否有關營養攝取，也會比較偏向對身體出現的狀況不做任何處理。有過半民眾（56.5%）有出現身體狀況，但只有 39.8% 認為跟營養攝取不均衡有關係，而不管出現什麼身體狀況，六成以上民眾都以多運動的方式來進行改善，其次為調整作息僅有25.7%。

糖尿病患者對於症狀多數有認知，但年紀越大、認知越低。70歲以上有36.3%表示不知道糖尿病症狀，比59歲以下的族群少了將近30%。另外，糖尿病用藥可能會導致缺乏維生素B12，此觀念有 76% 受訪者不知道，而最需相關知識的糖尿病患者中，更有高達 81% 不知道。

在活動壓軸更進行精彩的「後疫情時代的預防營養新觀念探討」交流對談，在資深新聞主播詹慶齡的主持下，潘文涵博士、蔡世澤醫師、劉沁瑜教授與益富實業執行長馬述壯分別以其專業領域知識，一層層探討預防慢性病的挑戰。潘文涵博士認為現代人衣食無虞，不太會因缺乏某一營養素而威脅生命，但多種營養素同時處在邊緣性缺乏，是常常感到疲憊或身體不適的元凶，只要做對飲食，全部的狀況都可以預防。

新陳代謝科的權威醫師蔡世澤表示，糖尿病已有年輕化的趨勢，其中19-34歲的年輕群族，有1/4是糖尿病前期患者，且他們在嚴重疾病的相關風險甚至較年長患者高出許多。他呼籲，人如其食，糖尿病完全是可以被控制的，透過飲食、運動、藥物、定期追蹤，其實糖尿病不可怕，甚至可以做到終其一生不要洗腎。教授劉沁瑜長年來推廣「吃出影響力」，她以「健康飲食AI新世代 為自己做一餐」為主題，提出民眾可在日常生活中實踐的積極方案，現場演示隨著科技的進步，AI工具就可以隨時幫助民眾獲取個人化的實用建議，在時間有限、無法餐餐做到時，搭配專業的均衡營養品也可以有效率地補足營養所需。