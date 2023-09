睡不好？睡前迴避5大「地雷食物」

【中時新聞網 吳映璠】許多人習慣睡前吃點宵夜、解解饞,不過專家指出,睡前吃巧克力、起司、辛辣食物、冰淇淋、洋芋片等5類食物,恐怕會影響睡眠,建議改吃天然食物,尤其是櫻桃及香蕉,不僅能助眠,還能解饞。

綜合英國《哈芬登郵報》(Huffington Post)、《紐約郵報》(New York Post)報導,英國班尼登健康協會(Benenden Healthcare)近期發布報告,分享睡前5大NG食物可能影響民眾睡眠。

班尼登健康協會護士萊絲戈(Cheryl Lythgoe)指出,如果民眾試過了各種睡眠療法,但晚上還是難以入睡或睡不好,那有可能是「睡前吃錯了食物」。她分享5種最糟糕的睡前食物:

第一,巧克力。巧克力含有糖及咖啡因,能讓民眾保持清醒。報告指出,在睡眠後期,咖啡因會導致快速動眼期(rapid eye movement,REM)更頻繁地發生,進而造成隔天醒來時頭腦昏沉。

第二,起司。起司含有名為酪胺(tyramine)的成分,會讓腎上腺釋放「戰鬥或逃跑」(fight or flight)的賀爾蒙,讓民眾提高警覺數小時。

第三,辛辣食品。她說辣椒的辛辣風味是由一種稱為辣椒鹼的化學物質而來,辣椒鹼會擾亂體溫調節,進而干擾睡眠,因此建議睡前吃溫和的食物較好。

第四,冰淇淋。不只是冰淇淋,蛋糕、餅乾、軟糖等都適用,她說這類食物的問題是含糖,過多甜食會導致睡覺不安寧,甚至在半夜時醒來多次。

報告也提到:「含糖食品初期會先讓血糖上升,之後驟降,血糖驟降會讓腎上腺警覺有緊急狀況發生,導致皮質醇(cortisol)濃度上升,將身體從睡眠中喚醒。」

第五,洋芋片。不吃甜食,那改吃鹹的洋芋片呢?她說專家們可能會驚呼「太鹹了」!她說鹽巴會讓人脫水,進而影響睡眠,2006年歐洲內分泌學會(European Society of Endocrinology)研究發現,睡前吃洋芋片、鹽味堅果等鹹食,會導致睡眠中斷或淺眠。因此專家建議睡前2至3小時避免吃洋芋片,此外,睡前吃進太多鹽巴,可能會導致隔天昏昏沉沉。

另外,睡前有些嘴饞、或有點餓,怎麼辦?

萊絲戈建議民眾這時改吃比較天然的食物,「如果你愛吃甜食,櫻桃、香蕉等天然食物能促進良好睡眠,又能滿足你對甜食的渴望」。

除此之外,專家也指出,蜂蜜、火雞、杏仁等都是有助於刺激褪黑激素分泌的食物,能幫助改善睡眠。

整體而言,萊絲戈建議民眾不要太晚吃東西,注意食物的分量,睡前避免吃含有咖啡因及精緻糖的食物。

文章來源:Expert Shares The 5 Worst Foods To Eat Before Bed

文章來源:Sleep experts reveal 5 foods to avoid for a good night’s sleep