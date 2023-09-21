入主北士科最佳時機 菁英坪數炙手可熱

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根據北市最熱門重劃區北士科時價登錄資料顯示，區域單價不僅站穩百萬，客戶認同度高，指標個案平均銷售率皆達75%以上，隨著單價逐漸提高，推案坪數也越來越小，即使基本換屋55坪搭配2個車位，也超過7,000萬貸款限制，入主北士科高階產品門檻愈來愈高。

目前7,000萬內中大坪數個案屈指可數，預售幾乎就全數滿席收藏，未來成屋市場勢必以7,000萬以上大坪數掛帥，「家居安曼」以文林北路樹海首排，50、57坪規劃，加上家居天母在地品牌優勢，成為換屋菁英家庭最佳首選。北士科堪稱台北最後一塊完整重劃處女地，由於承繼內科南軟動能，近期華碩、中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心陸續進駐，未來年產值上看208億元，更可接收約三萬五千個就業人口紅利，發展速度一觸即發。

更值得一提是北士科不像過去的重劃區，需坐等二十年機能才能豐收成型，而是住商同時齊發的區塊動能，五年內可超過20棟全新大樓落成，未來在13,879坪金仁寶企業總部及11,767坪新光集團開發計劃加持，地標身段如同北區的台北101大樓與南港中信金融園區結合，群樓規劃引進全新美食生活商場，點燃北區新時尚生活引力。

北士科軟橋段以文林北路為首，銜接天母國際生活圈與士林藝文科技展館加上關渡平原大休閒綠塊，融合天母生活圈及士林便利性，納入科技產業已成北區核心樞紐，文林北路62米綠蔭棟距及千米廊帶，成為足以媲美台北市仁愛路的北區新富聚落。如今，北士科穩穩站上百萬單價已被客戶接受認同，區域指標個案中小坪數銷售去化順利，餘屋皆為7,000萬以上中大坪數，爾後入主北士科門檻將愈來愈高，必須準備更高自備款，轉手大坪數也成為市場弱勢。

再者，原物料人工成本愈來愈高漲，業者營造成本漲幅甚至高達50%的情況下，業者惜售心態已現，不願銷售速度賣太快，怕未來無法因應應成本變數，慢慢賣才能即時平衡成本高漲風險。對於客戶而言，進駐北士科以七千萬以下產品自住置產皆宜，同時也是進可攻退可守的最佳佈局策略。因此，以50坪及57坪定位7,000萬總價以下的「家居安曼」才能在市場一枝獨秀，成為菁英家庭收藏新寵。經實價登錄驗證，100萬/坪已是區域最低門檻，高階品牌產品更是輕鬆越過120萬單價，儼然已是士林天母區域房價新標準。

家居建設是天母在地精耕的精品品牌，過去三十年每一件作品皆是天母高端客指名收藏。家居不以量取勝，而以質精深獲客戶肯定，堅持專心做好每一件事，專注蓋好房子，不做迎合市場定位，採均質化定位，為社區創造恆久價值。更因為熟悉天母高端客的生活方式，得以創造有別於他案的公設規劃細膩度，為客戶量身訂製合宜的居所空間。在北士科獨創8x16運動會館、5米挑高，全齡化綜合多功能運動會館，在家可打匹克球賽，派對歡聚親子休憩共享；落瀑水景峇里島池畔吧台，獨享城市慢活情調，23米浮島花園泳池媲美安缦飯店風格的Urban Resort生活方式。

在建築工藝上家居同樣精益求精，「家居安曼」做到0.28G耐震地標56組住友制震壁結構深入地下48.8米，更是北區唯一申請四枚耐震標章的建築業者，耐震標章係內政部參照日本「中間檢查」、日本「品確法」特別監造與國內之「結構外審」等相關制度，察證要件包含「耐震設計品質(含規劃設計能力」與「現場施工品質」兩項審查授與耐震標章，也是難度最高的認證標準。

「家居安曼」更啟動高層建築制震革命，加裝56組住友制震壁，達到降低建築物搖晃度、進而提升耐震安全性、機能性以居住上的舒適性，貼心工法更走在時代前端，堅持做到雙層樓板，不僅半夜不易被樓上鄰居用水吵醒，漏水也可以自宅自行維修。貼心防水處理，集合式存水彎，能更有系統的管理排水防異味，因應住戶未來家庭人口變化放大或合併房間都更具彈性，自由訂製未來家庭人口生活型態的改變，就連看不見的隔音墊攸關寧靜居家品質，家居一舉超越法規標準，給客戶更高的生活品質。

「家居安曼」禮聘新銳建築團隊，打造國際級飯店的家，引領都會休閒居風潮，建築詩人李文勝以輕巧化解量體，透過簡約層次，交疊運律在自然與都市之間，馬來西亞誠品書店及豪宅地標光雕肯緒照明林世秉以星光點點鑲嵌建築靈魂。三二行館景觀設計巨匠陳志宏，以綠意涵養生命，城心再現自然，演繹一步一場景的生活場域；空間新銳拾集設計為公設空間創造的不只美感形式，而在於創造感受，尖設計團隊一致到位，雕琢北士科珍稀卓絕的完美之作。