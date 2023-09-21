NAND Flash通路喊漲 法人曝不利報價動能關鍵

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據大陸媒體報導，長江存儲的3D NAND 產能傳出至24H1的產能，都已經被預訂完畢。由於長江存儲的產能小，且受惠國產化，因此產能被預訂完畢並不意外。此波NAND Flash報價上漲，除原廠不願降價和減產外，部份通路商配合原廠喊價上漲，但後續需求沒有跟上，將不利報價動能。

受惠中國國產化目標，長江存儲24H1產能被預訂完畢，但價格並未決定：

據大陸媒體《問芯 Voice》報導，長江存儲的 3D NAND 產能被手機廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現在到24H1的產能，都已經被預訂完畢。其實業者現在才去跟NAND Flash原廠Samsung（005930 KS）、Micron（MU US）、長江存儲等談增加貨源，估計都要不到太多新產能，不然就是要接受高價。

華為Mate 60系列新機熱銷，市場拆解華為Mate 60 Pro新機，發現內部搭載SK Hynix的DRAM和NAND Flash，並非中國指標性NAND Flash大廠長江存儲。雖然長江存儲在遭受禁令前的3D NAND堆疊發展已取得重要技術成果，但到2023年依然以消費性SSD為終端產品主力，手機嵌入式及企業級儲存牽涉到產業生態鏈的開發及配合，2年前華為Mate 60系列新機早設計時，長江存儲當時無法配合開發，因此次新機並未使用長江存儲的產品。且長江存儲的產能少，華為對長江存儲的採購比重也難以短期大幅提升，但擴大國產化供應鏈的目標達成，只是時間問題。

長期而言，大陸積極發展國產化，長江存儲終將會導入華為手機供應鏈，但長江存儲在全球NAND Flash市佔率僅約3～5%左右，若要滿足龐大的中國內需市場、政府合作項目以及中國各家自有品牌等，產能供給早已相當吃緊，所以在國家政策支持下，長江存儲至24H1的產能被預訂完畢並不意外，不過只預訂量並沒有訂價，因為記憶體的報價波動大，屆時出貨價格將依當時市況而決定。

長江存儲在中國政府支持下，原本產能快速增加中，但被美國列入黑名單，使產能增加受限：

長江存儲成立於2016年，是NAND Flash領域後起之秀。美國政府06/2021報告指出，Micron（MU US）和WD（WDC US）面臨長江存儲產品的低價競爭壓力，長江存儲積極擴張和低價策略對Micron和WD已構成威脅，且長江存儲為中國NAND Flash龍頭，也取得約240億美元中國政府補貼。先前市場拆解Apple iPhone 14系列新機，發現有搭載長江存儲產品。長江存儲已發展128層以上高容量產品，朝2025年總月產能30萬片邁進，目標取得全球NAND市場15%以上市佔率。長江存儲目前約佔全球NAND Flash產量 3%左右，產能翻倍成長。照此速度發展，長江存儲將很快追上美國記憶體廠，現在WD市佔率約15%，Micron則約13%。

10/07/2022美國新禁令早就大幅限制或延後長江存儲發展。當時禁令包括邏輯IC（如FinFET或GAAFET）16/14nm或更先進製程、DRAM的18nm或更先進製程、NAND Flash 128層或更高層數產品的設備技術都被限制。禁令發布後，為遵照美國政府規定，生產設備的美國大廠有科林研發（LAM Research）及應用材料（Applied Materials）等駐廠人員已陸續撤出長江存儲。且12/2022長江存儲進一步被列入實體清單。

長江存儲近期與大陸半導體生產設備商合作，包括一家以北京為基地的大型企業，以開發及生產用於置換由Lam Research製造的關鍵零件，包括靜電式晶圓座（ESC），在多個生產過程中利用靜電吸附力來固定晶圓。在美國制裁下，長江存儲也不易大幅增加產能和研發更先進的製程。

NAND Flash報價上漲，主要是來自供給端減少：

媒體報導，Samsung NAND Flash部份規格現貨漲40%，將帶動合約價上漲。1H23記憶體產業經歷Samsung、SK Hynix（00660 KS）及Micron（MU US）國際三大廠全面減產30%以上，跌價趨勢止緩，但低需求市況拖累，造成記憶體價格持續低檔盤旋。

在23Q2財報公布後，原廠的態度傾向極力推動漲價，以避免營運繼續失血，因此再度減產，NAND Flash原廠的產能利用率僅50～60%。Samsung已陸續減少在上游原材料的備貨量，23Q3再度加碼減產，而減產項目主要以第六代V-NAND產品採取128層堆疊製程，但上一代V5產品也可望逐漸進入停產階段，低容量、成本高的舊世代產品將加速退場。

下游表示近期確實接到原廠要漲價的訊息，漲幅依不同客戶別與品項而有所差異，只能說現在前三大晶片廠現在就是一致性地堅決要漲價。外媒報導，Samsung上調NAND Flash合約價9%～10%，Micron價格也上升約10%，SK Hynix、長江存儲等同業也將很快加入漲價行列，幅度可能均達10%左右。

據Trendforce預估，23Q3 NAND Flash報價將QoQ-3～-8％，跌幅收歛。

報價上漲，非實質需求支持，未來上漲有壓：

據TrendForce研究，受高通膨及經濟不佳影響，各雲端服務業者(CSP)資本支出保守並持續調降全年伺服器需求，觀察中國方面CSP業者2023年雲端訂單較2022年衰退，導致全年Enterprise SSD採購容量遞減；北美方面，部分客戶推遲伺服器新平台的量產時程，再加上擴大投資AI伺服器，導致Enterprise SSD訂單低於預期，使得2Q23全球Enterprise SSD營收創新低，僅15億美元，QoQ-24.9%。3Q23 AI伺服器需求仍暢旺，但通用型伺服器訂單和出貨動能仍不見回溫，Enterprise SSD採購量持續承壓，全年採購位元量預估會比2022年低。

目前終端需求疲軟，然而受惠於智慧型手機品牌回補庫存和新機推出，帶動高容量eMMC需求顯著增加，部分嵌入式產品近日在現貨市場也暫停報價。客戶擔心害怕Flash價格反彈開始啟動備貨，受到市場預期漲價心態，現貨市場SSD、eMMC、SD卡等也陸續小幅調漲，整體漲勢不如NAND Wafer強勁

Samsung大幅減產，預期可能讓部分以Samsung主力供應產品價格反彈向上，有望帶動23Q4 NAND Flash整體位元出貨量，並逐步收斂供應商虧損缺口，同時有助於模組廠改善未來獲利情況。不過，TrendForce提到若NAND Flash漲勢要延續至2024年，仍仰賴持續性的減產，以及需觀察Enterprise SSD採購訂單是否會大幅回補。

此波NAND Flash報價上漲，除原廠不願降價和減產外，部份通路商庫存低，且配合原廠喊價上漲，但後續需求沒有跟上，將不利報價動能，且若需求真的增加，原廠有可能將減產的產能恢復，供給增加，報價要再上漲有難度。所以近期NAND Flash報價並非有實質需求支持，需求還是要看總體經濟的情況。