富達預估聯準會利率政策轉鴿 從「更高」轉向「更長」

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聯準會如預期此次暫停升息，富達國際表示，惟高利率維持更長時間，預期聯準會政策轉向鴿派的門檻仍非常高， 從利率推向「更高」轉向高利率維持「更長」，然從利率點陣圖顯示年底前尚有1碼升息空間。

富達國際表示，聯準會如預期暫停升息，基準利率仍維持在5.25％至5.5％區間，此為22年來最高水準，累計自2022年3月開始啟動本輪緊縮政策以來，共升息12次，幅度21碼。此外，聯準會將美國今年GDP成長率預估由先前預期的1.0％上修為2.1％，明（2024）年GDP預估從6月預估的1.1％上調至 1.5％，2025年預估成長維持在1.8％。鮑爾表示軟著陸是可能的，但不是基本情境，同時指出美國面臨各種經濟挑戰，包括最近能源價格上漲、10月政府關門、汽車工人罷工及美國學生貸款將於10月開始償還等。

富達國際指出，從利率點陣圖顯示18位官員預測今年底利率中位數落在5.6％，即再升息1碼，另有7位預期維持不變，顯示官員立場更趨一致，預估今年底前聯準會可能再升息一次。此外，關於2024年利率中位數預估為5.10％，較6月預估之4.6％少了2碼空間。也就是聯準會的利率政策會從將利率推向「更高」轉為高利率維持「更長」。

在高利率可能維持更長的氛圍之下，富達投資表示，對於資產配置短期給予「審慎投資」評等，在股市投資方面，相對看好新興股市展望；對於債券投資，則相對看好全球優質債券。未來會持續關注緊縮貨幣政策對未來經濟增長影響之遞延效果。