搶攻「928檔期」！泰國正大集團MQDC指標案登台搶市

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MQDC最新力作「The Forestias」有5座住宅開發案，其中來台銷售的是其中的3座，駐臺泰國貿易經濟辦事處代表Mr. Twekiat Janpraja曾德榮致也前往詞。圖文∕蔡惠芳

房市年度黃金大檔「928檔期」即將登場！泰國房地產也同步搶市！泰國最大房地產開發商、正大集團謝氏家族旗下的MQDC（Magnolia Quality Development Corporation）集團，斥資38億美元打造的最新代表之作「國際森林生態社區」，今（21）日首度登台搶市！一口氣推出指標大案「The Forestias」的三大住宅案，挾著泰國最新推出的「LTR簽證」，計畫強勢磁吸高資產人士，進行跨海資產布局。

而泰國MQDC集團，背景則大有來頭！為泰國首富家族正大集團DTGO謝國民家族旗下的地產商，為泰國規模最大的房地產開發商，近幾年最膾炙人口的代表作之一，就是曼谷昭披耶河畔文華東方酒店對面的「ICONSIAM」，由MQDC與泰國Siam Piwat Co., Ltd.及Charoen Pokphand Group三家企業，聯手打造，為東南亞規模最大的購物中心。

今天早上，駐臺泰國貿易經濟辦事處代表Mr. Twekiat Janpraja曾德榮致也前往詞。他表示，台灣新南向政策近年非常成功，很重要的是台灣和泰國的經貿往來也趨於密切，台灣和泰國之間有很多文化根源的連結，對於很多台灣人把泰國當作第二居所，不感驚訝。

曾德榮表示，近年泰國正推出LTR簽證(泰國長期居留簽證)，是泰國政府於2022年推出的新簽證方案，該簽證針對全球富裕公民、富裕退休人士、高技能專業人士，或目前居住於泰國境內從事遠端工作的專業人士，可望吸引各國資金前往泰國布局。

MQDC發展總監Wilawan Brenig表示，集團控股公司為DTGO，已成立30年，都受董事長謝國民指導，每年2％營收都會回饋到公益事業，並提供30年保固，遠超過市場一般的5年。

大師房屋主管表示，MQDC最新力作「The Forestias」有5座住宅開發案，其中來台銷售的是其中的3座，包括：都會青年時尚垂直聚落「Whizdom The Forestias」、層峰菁英森林景觀宅「The Forestias Signature Series」、全包式健康管理休閒宅「The Aspen Tree The Forestias」。

大師房屋表示，「The Forestias」位於曼谷Bengn，是EEC東部經濟走廊計畫門戶，曼谷為大都會未來5年發展重點。3＋2＋1立體交通網路系統，全新「國際展館-國際機場輕軌線」，預計2029年通車。三鐵交會、兩快速道路、一國際機場，近曼谷國際會展覽中心BITEC，全新A及商辦匯集之新興商務區，近多所國際學校、大型醫院、12＋萬坪超大型購物中心─ Mega Bangna，交通、學區、醫療、商圈一次擁有。

其中「Whizdom The Forestias」，擁有最低 580萬泰銖的入門門檻，住戶卻能每日供應的早餐，以及位於 7-9 樓的天橋會所，沐浴在森林的綠意中享受無邊界泳池、俱樂部、健身房、瑜珈室等多項設施，位於10~14 樓的挑高樓中樓限量戶型，在國際市場上獲得極佳的反應。

至於「The Forestias Signature Series，則提供私人游泳池，共44樓、122戶，邀請打造 Apple 矽谷總部的 Foster＋Partners 設計 44層樓的藝術品。每戶都有超過375米棟距的森林景觀，每戶都有獨立梯廳、傭人房、工作通道。

「The Aspen Tree The Forestias」，則是為樂齡族提供的居住環境，為全包式健康管理休閒宅，是亞洲第一座引進加拿大百年歷史健康管理機構Baycrest Global Solution的個案，也是The Forestias中只唯一只租不賣、以使用年限計算總價的社區。住戶可使用Baycrest 身心健康管理團隊規劃的豐富活動，活動涵蓋：身體健康活動、認知健康活動、人際健康活動、情緒健康活動等四大板塊，搭配使用豪華會館內的室內外泳池、健身瑜珈俱樂部、藝術室、KTV、試聽室、冥想室等設施，更擁有緊急照護團隊24小時待命守護，確保身心靈健康安全。

大師房屋表示，MQDC隸屬泰國最大社會企業集團旗下，集團專注於永續性創新並擁有自己的居住品質研究機構，MQDC 已開發超過 20 個住宅和綜合使用項目，為社會提供更好的居住環境選擇。大師房屋在2016年就有合作代理銷售 MQDC曼谷建案的經驗，當初購買客戶對交屋、出租的房產品質非常滿意，當初的設計理念至今仍屬新穎，且 MQDC 為業界領先提供30 年保固的服務，保障建築結構、屋頂、管線、門窗出租或自住皆安心無虞。The Forestias 預計 2024 年即可搬入開始自用或收租。

大師房屋指出，泰國人口紅利吸金，相對於近期因國內外政經局勢變化甚大，加上通膨、升息壓力，不少置產客戶將資金規劃轉向泰國市場。泰國曼谷置產熱潮又再度浮現，主要因台灣房市開始趨緩，高階商品設廠開始轉進泰國曼谷。而曼谷房價相較台灣實惠許多，蛋黃區房價換算每坪約70~80萬，蛋白區約40~50萬，因此吸引不少置產族的眼光。