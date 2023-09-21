9／21盤中熱門焦點股

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今（9/21）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）外資力挺 AI多方指標技嘉、緯創跌深反彈

輝達與台系AI指標股高點修正以來，利空傳聞愈演愈烈，惟外資實際與客戶對談發現，機構法人對AI投資興趣並未熄滅，而是更青睞股價與預期雙雙修正者。

例如里昂證券重申看多台光電、金像電、緯穎，瑞銀更是逆勢調高緯創股價預期至140元，於寒風中送暖，摩根士丹利證券重申技嘉「優於大盤」投資評等。

據了解，外資券商力挺的5檔AI股，大摩給予技嘉投資評等的目標價係340元，瑞銀予緯創買進評等，使技嘉與緯創逢低布局者大有人在。

周四早盤以來，技嘉低檔一度觸及254.5元，緯創低檔則一度來到96.7元，不過，在該兩股逢低撿便宜的法人立即予「消化」，迄上午10：29的市價，分別暫報266元、99.9元，上漲0.95%、1.22%，在AI族群中展現抗跌韌性，表現不錯。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（2）新纖攻半導體 市場按讚

新纖（1409）今開高之後，無畏大盤指數一度大跌逾200點，仍持穩平盤之上行進間整理，迄上午10：34的市價暫報15.5元，上漲0.98%，展現氣定神閒的格局。

新纖切入半導體供應鏈，與比利時化學公司蘇威集團（Solvay）合資的新碩先進化工新廠20日開幕，投入電子級過氧化氫（雙氧水）生產，搶攻7奈米及以下的半導體商機。新碩董事長吳昕岳表示，台南廠預計今年第四季試產，明年首季進入量產，規劃的儲備量約7天，目前國內的半導體客戶都在積極接洽中。

新纖董事長吳東昇表示，這是新纖拓展光電事業群裡不同領域的新產品嘗試，期望與國際大廠合作下，建立堅實技術基礎，生產過程嚴格遵循永續原則，將對環境的衝擊降到最低，奠定在電子材料產業的穩固根基。

新碩先進化工股本8.56億元，新纖持股43.63％，主要生產半導體濕式化學品－電子級過氧化氫，是晶圓清洗的必用耗材，目前國內使用的電子級過氧化氫以進口為主，新碩看好內需市場大，將鎖定7奈米及以下的半導體先進製程客戶。

吳昕岳指出，新碩在台南科學工業園區設廠，2.4公頃的土地將分兩期開發，以最高的國際標準，生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑-Grade 5電子級高純度雙氧水，第一期年產能4萬噸，將於今年底試產、預計明年第一季量產，就近服務台灣國際級半導體製造商，未來也會持續加強在地化研發，希望成為台灣電子級化學品的主要供應商之一。

吳昕岳指出，新碩未來還會針對濕式製程開發、生產其他不同種類的電子級化工產品，目前都在規劃中。

半導體業為台灣三大科學園區的發展重點，而南科已成為新一代的生產重鎮，所需高純度電子級化學品市場需求規模擴大，新纖指出，希望新碩先進產能的投入，能助益地方建立更完整的產業供應鏈。（工商時報 袁延壽、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯鈞(3450)：「矽光子」題材異軍突起，不理外資連2日賣超，盤初帶量強彈逾6.5%。

2.華經(2468)：獲蝦皮無人商店合作案，業績吃補，逆勢強彈7.5%，登上月線。

3.訊芯-KY(6451)：AI帶動高階光纖收發模組CPO受關注，明年業績可期，盤初量增價彈逾3%。

4.中釉(1809)：外資昨日買超450張，資金跟進轉向「非電」族群避難，早盤一度大漲5%。

5.倫飛(2364)：業績題材助攻，放量彈升至125元，攀上今年高峰。

6.精剛(1584)：昨獲投信敲進1430張，逆勢強彈3.5%，挺進波段高。

7.中視(9928)：業績+大選題材點火，日K連8紅，晨盤逆勢強彈7%，逼近1年高點。

8.裕隆(2201)：裕隆城試營運，跨域品牌大集結，盤初一度逆漲逾1%慶祝，但仍不敵大盤空壓翻黑。

9.誠品(2926)：誠品生活2.0新店20日試營運塞爆人潮，支撐股價開高。

10.和大(1536)：美國廠可望2027開賺，股價開低，但相對大盤抗跌。

11.台積電(2330)：外資連3日累計賣超5.2萬餘張，加上FED放鷹影響美股收低拖累昨夜ADR跌1%，盤初股價失守530，探近4月低點528元。

12.聯電(2303)：三大法人近3日賣超近1.9萬張，昨夜ADR跌1.97%，盤初股價跌約0.6%。

13.堤維西(1522)：昨外資回補買超3086張，推升盤初股價逆漲，拚返5日線。

14.南亞科(2408)：近期出貨量增加，基本面逐步回溫，盤初股價逆彈逾1%，拚站穩5日線。

15.金麗-KY(8429)：下測面額10元支撐後，今日低接買盤湧入，股價一度強彈逾3%，衝過5日線、月線，觸及季線。

16.昱泉(6169)：遊戲IP授權，搶灘東南亞，股價連兩天逆揚。

17.撼訊(6150)：顯卡市況持續好轉，AMD顯卡新品效益帶動，下半年營運動能回溫可期，止跌反彈力保五日線。

18.鑫聯大投控(3709)：買盤點火，一度大漲8%，續寫波段高。

19.廣達(2382)：輝達下跌2.94%，AI壓力山大，賣壓出籠，一度下殺3%。

20.信邦(3023)：周三翻落300元之下立即吸引買盤承接，多方逆勢走高、先拚回5日線。

21.南電(8046)：大盤不振，惟獲投信連16買累計達5014張，回檔空間受控，今早反彈走紅。

22.旭隼(6409)：走出谷底，今年營收降溫、明年重拾成長，月線有撐，早盤走高3%，千金股中相對俏。

23.合正(5381)：手握台電大單，基本面無虞，短線底部墊高，漲幅超過2%。

24.南僑(1702)：8月獲利狂增逾4倍、前8月EPS 2.12元，業績利多打退空頭，上跳前行逼近50元。

25.新纖(1409)：攻半導體供應鏈，早盤放量走揚，站上月線。

26.安克(4188)：流感+納健保題材發酵，股價一度走強逾6%。

27.台康生技(6589)：COMD業務再獲日本訂單，股價漲近3%，重返百元關。

28.長榮航(2618)：高載客、高票價，今年獲利續拚新高，但股價開高後承受賣壓。

29.陽明(2609)：談Q4海運不容樂觀，股價略壓回整理。

30.裕民(2606)：BDI指數連11漲；股價抗跌力守50元關卡。

31.聯發科(2454)：集團第七檔生力軍達發科技，敲定於10月掛牌上市，今股價有撐，強守月線關卡。

32.台星科(3265)：搭高階矽光子封測題材，周三股價衝百元新低後急殺，今再挫至84.9元。

33.天鈺(4961)：驅動IC產業明年營運看增。減資新股周一上市後大漲大跌，今開低後翻紅至高檔整理。

34.M31(6643)：今年將賺逾一股本，但股價隨台股下挫，跌破800關。

35.信驊(5274)：台股失守半年線，高價股承壓，股王大跌逾3%。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）8月獲利狂增逾4倍 南僑臉色紅潤

南僑（1702）周四早盤跳高上漲，並呈欲小不易走勢，迄上午10：38的市價暫報49.4元，揚升1.44%，表現不錯。

南僑受益於疫後兩岸餐飲市場回溫、夏季冰品銷售亮眼，今年以來業績月月增，自結8月獲利較去年同期大增逾4倍，前八月EPS衝上2.12元。泰國南僑新廠產能挹注，迎上當地消費市場復甦商機，將成南僑推進業績新引擎。

南僑20日公布自結8月財報，單月合併營收19.98億元、年增16.86％，稅後純益8,865.1萬元、年增413.56％，EPS達0.36元；累計前八月營收147.62億元，稅後純益5.26億元、年增34.41％，EPS達2.12元，優於去年同期的1.58元。

南僑表示，業績獲利衝高，係受惠兩岸餐飲回溫及冰品銷售亮眼，加上泰國南僑同步呈現疫後需求暢旺與新產能挹注逾3成，營收獲利月月增長。

法人分析，南僑8月獲利大幅增長，主要是兩岸餐飲快速回溫及冰品銷售亮眼，其中上海南僑前八月淨利潤更是數倍增長，泰南僑也因觀光旅遊恢復大幅帶動餐飲成長，刺激食品物料需求暢旺，加上南僑泰國廠新廠加入投產，營收獲利雙成長。

南僑冰品今年以來兩岸業績大幅成長逾3成，累計前八月營收15.68億元、較去年同期增長22.88％。南僑油脂8月營收成長7.56％，累計前八月營收達11.91億元、年增2.14％，第三季業績已逐步往上，第四季進入傳統油脂銷售旺季，南僑出貨續旺下，有利全年營收獲利增長。

此外，南僑聚焦利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續加碼研發投資，目前食品營收已超過全集團營收97％，其中烘焙相關商品，包括烘焙油脂、冷凍麵糰等，占比達69％；米食部分則在泰國米果產線投入兩年後，營收占比已推升至12％，今年泰南僑新廠新產能挹注，有望再推升營收占比。（工商時報 李麗滿、數位編輯）

（5）拿下日藥廠CDMO長單 台康生展笑顏

台康生技（6589）今開高重返百元之上，不過，受制大盤一度大跌逾200點，使該盤中的漲勢稍收歛，迄上午10：43的市價暫報99元，仍持穩上漲1.33%，表現不錯。

台生技受惠汐止廠與竹北QC Lab廠獲日本醫藥品醫療機器總合機構PMDA查廠通過，20日宣布，與合作廠商簽訂癌症病患輔助治療製劑產品至少六年的長期供貨合約，將有助CDMO（委託研發製造）業務成長。

台康生表示，該公司是台灣第一家由日本官方法規單位連續二次GMP查核通過的生物藥製造廠，也是兩岸三地唯一、亞洲少有同時被日本PMDA、美國FDA、歐盟EMA（審查中）、澳洲TGA與台灣TFDA查核通過的生物藥製造廠，凸顯其CDMO服務的品質已達到世界級水準。

拜查廠過關所賜，台康生20日也完成與日本合作廠商簽訂至少六年的長期供貨合約，除了第一個產品持續生產外，甫取得的第二個長期供貨合約，該日本藥廠已開始向台康採購原料藥並將在日本生產製劑銷售。

台康生表示，該日本上市產品是癌症病患輔助治療製劑，去年全球市場12.6億美元，年複合成長率為10.6％，預估在2026年銷售額將達19.2億美元；合作的夥伴是日本此類藥品第一個上市的項目，在日本市場將有上市優勢與高市占率，預計將持續挹注台康生CDMO在日本區域的營收。

台康生CDMO業務從2013年開始營運，陸續通過國際主要法規單位查核，竹北第二條三組大型生產線也將從今年第四季啟動運營，估汐止微生物廠將在2025年滿載，今年台康生也啟動竹北大型微生物廠的建置，以利2025年銜接生產已簽訂的長約及因應未來國際長期客源。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）