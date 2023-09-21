《觀光股》大型尾牙接單報復性復甦 雲品業績估翻倍

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【時報記者林資傑台北報導】疫後首次尾牙旺季即將到來，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)指出，疫情趨緩帶動2023年尾牙市場報復性復甦，大型外燴更熱門搶手，桌價成長15～20％、桌數成長達66％，預估今年大型外燴的尾牙及春酒整體業績可望成長達1倍。

雲品表示，今年大型尾牙提早2個月開跑銷售預訂，加上2024年農曆春節較晚，銷售期拉長，目前承攬的大型尾牙25％集中在今年12月、75％落在明年1月。目前已接單逾7千桌，其中單場最大達1100桌。

雲品預期，今年底至明年初的外燴、尾牙宴會桌數，可望挑戰破萬桌的過往紀錄。另外，因人力、器材租賃、食材成本上漲，外燴型的大型尾牙售價將有所調漲，在飯店內辦理的中小型尾牙則維持原客單價。

對於今年500～1500桌的大型尾牙回溫，雲品總經理丁原偉分析，主因疫情趨緩常態化，部份企業積累3年預算，在尾牙方面願意砸下重金犒賞員工，更不乏有許多企業顧客指名要加價米其林星級料理入菜單，也可觀察到對經濟復甦的正向表現。

丁原偉指出，有許多外商、AI供應鏈、電子代工、金控業都將桌數與預算提高，代表著企業客戶對產業未來發展信心。觀察規模逾500桌的大型尾牙宴均於近期完成下訂，25桌以上的中型尾牙也幾已定案，10月後接單的都是中小型場次。

雲品表示，目前尾牙詢問電話年增3成，年底的婚宴與尾牙時間與場地將強碰，尤其是周五、六、日將產生搶日期、搶場地、搶人力的「三搶」趨勢。擁有多元化場域的「君品Collection」因延伸台北君品酒店的服務優勢與多種類場地，目前成為許多企業詢問尾牙活動目標。

由於產業缺工未解，許多五星飯店無法承接大型尾牙，雲品因有去年承辦位於高雄2.6萬人大型外燴的經驗與口碑，並已在年底將餐飲人力補齊，將傾全集團人力調度的優勢，全力執行大型尾牙任務。