「擺脫流籠」和平環山吊橋落成 盧秀燕最感動

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台中市長盧秀燕21日展開第二天和平專案，早上來到環山部落視察甫完工的環山吊橋，盧秀燕指出，環山吊橋最令她感動！因為在高山峻嶺興建，真的很不容易；同時感謝部落長老宋進玉無償提供土地使用，讓附近農民能有安全、便捷回家的路。

和平偏遠地區交通受限天然地勢影響，過去僅靠「流籠設施」載運人力及農產品往返，而流籠遇風容易搖晃危險，建設局編列經費5750萬元辦理「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」工程，今年6月完工，市長盧秀燕在市議員朱元宏、古秀英陪同下視察。

環山吊橋興建不易，是泰雅族人的生命線，這個工程最令她感動！盧秀燕說，和平區腹地遼闊、占地寬廣，當地農業發展蓬勃，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，受地勢影響，倚靠簡易「流籠設施」往返彼岸，更時常需跋山涉水前往深山尋找或修復水源，她特別指示建設局新建吊橋，並參採橋址周邊意象及地方意見，命名為「環山吊橋」。

環山吊橋橋塔彩繪塗裝融入當地環山部落泰雅族圖騰元素，色彩意象運用部落女性常用的菱形變化織紋，意寓「祖靈環抱」，守護每位農民安全。

建設局長陳大田表示，吊橋工程於去年2月開工，工程歷經2個汛期，作業環境同時兼具臨水、高空、局限空間等挑戰，且工區位於高海拔山區，天候環境極其不穩，施工團隊不懼環境艱辛，自開工以來努力趕工，於今年6月順利完工。

建設局說明，施工團隊克服山區資源取得困難，解決大宗營建材料運送問題，主管同仁亦不遺餘力時常遠赴工地督導，要求廠商維持工程進度之下持續精進工程品質，另也肯定施工團隊重視工程職業衛生安全，獲得勞動部公共工程金安獎殊榮。