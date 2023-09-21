撤離上海？高通中國傳大裁員 賠償標準出爐！

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大陸社群平台籬笆社區近日傳出用戶發文討論，稱「高通裁員n＋7，沒有三倍封頂限制」。儘管並未細說具體細節，但結合近期網傳的相關消息以及網友的討論，但也讓高通將撤離上海的消息再度甚囂塵上。目前高通高管還未公開回應。

騰訊財經報導，相關消息指出，高通上海研發中心將大幅裁員，賠償標準起步為N＋4，對於無固定期限的員工，將賠償N＋7，且沒有三倍封頂的限制。資料顯示，高通上海研發中心主要為無線相關業務的部門，高通中國在北京和上海均設有研發中心。

其實關於高通裁員的計畫早在8月初已經公開，在交出營收和淨利潤雙大跌的2023財年第三財季財務報告之後，高通CEO安蒙在與分析師的電話會議上確認，高通將進一步削減成本，裁員是措施之一。截至2022年9月，高通員工數量約為5.1萬人。

耐人尋味的是，在上個財季，高通用於重組的費用高達2.85億美元，其中大部分為遣散費。今年6月，高通美國聖地牙哥總部縮減約415名人力。

在此後不久，市場傳出高通台灣公司計畫於10月裁員200人左右，主要涉及產品工程、測試及驗證等領域的人員，約占高通台灣人數的11.8％。除了裁員之外，高通台灣還計畫實施無年度調薪、分紅打七折的節約成本措施。與此同時，還有小道消息傳高通中國區也要裁員，比例或高達40％。

長久以來，高通公司的主要收入來源為智慧手機晶片的銷售，但受全球智慧手機出貨量持續下滑的影響，以及主要競爭對手聯發科技的強有力挑戰，今年以來高通營收和淨利潤均顯著下滑。第三財季營收同比下降23％，淨利潤更是暴跌52％。

隨著8月底華為Mate 60系列手機的陸續上架引發持續轟動，華為麒麟晶片強勢回歸對高通而言是個不利消息。天風國際分析師郭明錤更是直言，高通因此成為主要輸家，他預計2024年高通將完全失去華為的訂單，他還估計2022年華為向高通採購SoC的數量大約為2,300萬～2,500萬顆，2023年增至4,000萬～4,200萬顆。

丟掉華為的訂單無疑對高通的營收和利潤都是不小的損失，中國市場此前為高通貢獻的營收超過60％，是高通的第一大搖錢樹。如果華為手機的國產晶片能夠持續穩定供應和進步的話，不排除其他中國手機品牌也會積極尋求國產晶片的更多可能性，以擺脫高通旗艦晶片長久以來成本貴、可定制化差等多方面的制約。郭明錤的分析中指出，預計2024年高通對中國品牌手機SoC的手機出貨量，將比上一年減少5,000萬～6,000萬顆，且還會持續逐年減少。