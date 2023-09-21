Appier 支持日本蒙特利酒店集團升級線上待客之道

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疫後旅遊意願高漲，傳統旅宿業紛紛投資數位轉型以因應新型態的旅遊商機。Appier 持續運用 AI SaaS 技術協助企業化解不同類型的商業挑戰，今日宣布協助日本知名蒙特利酒店集團（Hotel Monterey Group，以下簡稱蒙特利酒店）導入多項 AI 解決方案，透過個人化和互動式行銷有效提升數位互動服務，精準回應旅客需求。

世界旅遊觀光協會（World Travel & Tourism Council，WTTC）研究顯示，今年全球旅遊市場將達到 9.5 兆美元規模，幾乎回復至疫情前水準。以台灣為例，萬事達卡調查也發現有九成以上台灣民眾規劃在未來一年內出國。然而受到物價上漲影響，有八成台灣民眾表示會多花時間在網路上多方比價，選擇從飯店官網、航空公司網站直接訂票的民眾有明顯增加。疫後旅遊型態正在改變，而以 AI 技術為核心的解決方案能提高旅宿業的數位競爭力，幫助業者「讀懂」旅客的心。

蒙特利酒店希望深入瞭解顧客喜好和興趣，進一步提升互動率和忠誠度，然而如何整合公司內部分散各處的顧客資料，並提供個人化服務，對該酒店一直是一大挑戰。在此之前，該公司的旅客資料皆存放於單一的 CRM 系統，需要花費大量時間處理來自不同渠道的資料（例如新會員資料的登錄和整合）。此外，統一發送的行銷內容也難以實現個人化的旅客互動。

基於上述原因，蒙特利酒店決定導入 Appier 的 AIRIS、AIQUA、BotBonnie 企業級解決方案。以 AI 驅動的顧客數據平台 AIRIS 快速整合資料，加上個人化行銷平台 AIQUA 輕鬆部署一對一的行銷活動，增強顧客忠誠度。同時，對話式行銷平台 BotBonnie 能夠根據顧客的進站行為，給予最合適的個人化服務和雙向互動。透過跨渠道整合各項數據，蒙特利酒店得以快速生成顧客洞察，有效提供更符合顧客需求的服務，推升商業價值。

蒙特利酒店企劃管理部部長長谷部篤志（Atsushi Hasebe）表示，「我們非常高興能與 Appier 合作推進數位轉型，導入以數據為驅動的決策模式。Appier 提供的 AI 解決方案使我們能快速整合並分析來自線上和線下的顧客資料，包括社群平台的顧客資料，制定有效的行銷策略，更精準觸及目標客群，進而為他們提供卓越的旅宿體驗，增強旅客忠誠度，在疫情過後最大化旅遊商機。」

AIRIS：以 AI 驅動的顧客數據平台（Customer Data Platform，CDP）能快速產出用戶洞察，並且具有卓越的分析能力和直觀的數據可視化功能，能透過第一方數據建構強大的 360° 用戶輪廓，讓行銷人員能輕鬆視覺化與衡量每個接觸點對用戶產生的影響，在投入預算前根據終端用戶的行為預測掌握可預期的投資回報。

AIQUA：由 AI 驅動的個人化行銷平台能在最佳時間、透過最合適的渠道，例如網站、應用程式、推播通知、電子郵件、SMS 或社群媒體平台等，建置並自動推送個人化的訊息與商品推薦，使企業得以增強其用戶互動策略。

BotBonnie：可支援多渠道（如 LINE、Messenger、Instagram、Web 聊天等）的對話式行銷平台，能簡化複雜的用戶旅程，並以直覺的互動式行銷，讓企業能最大程度提升用戶忠誠度。