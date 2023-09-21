美汽車工會罷工 通用汽車和斯特蘭蒂斯擴大裁員

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【中央社華盛頓20日綜合外電報導】受美國聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）罷工影響，通用汽車公司（General Motors）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）指出，他們已擴大裁員2000多人。

美國財經媒體CNBC報導，通用汽車今天在聲明中表示，由於「關鍵沖壓零件短缺」，已讓堪薩斯州費法克斯（Fairfax）組裝廠停止生產。這些零件原本由密蘇里州溫茨維爾（Wentzville）工廠供應，而溫茨維爾工廠的工人上週進行罷工。

通用汽車表示，由於發生罷工，費法克斯組裝廠遭解雇的2000名員工，沒有資格領取一般可獲得的補充失業救濟金。

今天稍早，斯特蘭蒂斯集團表示，即刻裁減俄亥俄州和印第安納州3家零件廠約370人，也是因相關罷工導致「倉儲空間緊縮」。這些工廠製造零件供應托雷多組裝廠（Toledo Assembly Complex）生產吉普（Jeep）品牌車輛。

UAW代表的工人在溫茨維爾和托雷多組裝廠進行罷工，福特汽車公司（Ford Motor）在底特律（Detroit）附近的密西根州偉恩（Wayne）廠15日也舉行罷工，均因這3家汽車製造商未能就新合約與聯合汽車工會達成協議。

通用汽車在聲明中說：「我們已一再說明，沒人在罷工中成為贏家。」「我們的費法克斯團隊成員發生的事清楚而直接地證明了這一事實。我們將繼續與工會真誠談判，盡快達成協議。」

通用汽車和斯特蘭蒂斯集團的溫茨維爾、托雷多和韋恩工廠有近1萬3000人罷工。聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）說，工會22日將公布更多罷工行動，直到協商出現「重大進展」。