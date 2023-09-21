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川普長子發文「父親過世、將競選總統」 真相曝

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美國前總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的X帳號，被駭客入侵。圖為2017年川普與小唐納．川普出席紐約川普大樓的一場記者會示意圖。圖／美聯社
美國前總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的X帳號，被駭客入侵。圖為2017年川普與小唐納．川普出席紐約川普大樓的一場記者會示意圖。圖／美聯社

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【中時新聞網 吳映璠】美國前總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的X帳號，昨（20）日上午突然發出「我父親已過世，我將出征2024總統大選」等一系列不尋常貼文，引發熱議，後續發言人澄清小唐納的帳號被駭客入侵，指出上述貼文「不是真的」。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國廣播公司（BBC）報導，美東時間20日上午8時左右，小唐納．川普的X平台（前身為推特）突然發布如下訊息：「我很悲痛地宣布，我父親川普已經過世，我將會競選2024總統大選。」

其餘還包括「他媽的拜登」、「重大消息：北韓即將被消滅」、「如果我當選總統，我要燒了美國證券管理委員會」等一連串反常貼文。

這些貼文約在一小時內被刪除，不過已經引發網友熱議。

小唐納的發言人蘇拉比安（Andrew Surabian）後續發文指出：「這顯然不是真的，小唐納的帳號被駭了。」

有趣的是，小唐納的弟弟、川普次子艾瑞克（Eric Trump）也發文虧老哥：「小唐納川普的密碼是什麼？唐納2024？」

刪除反常貼文後，小唐納仍繼續使用X平台，他並未提及帳號被駭一事，僅對一則說他的帳號被駭客入侵的貼文按讚。

BBC指出有向X請求對這件事的回應，不過X在自動回覆的Email中寫道：「現在忙碌中，請稍後再查看。」

文章來源：Donald Trump Jr.’s X account apparently hacked, announces father's death

文章來源：Donald Trump: Hackers claim ex-president dead on son's X account

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