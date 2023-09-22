防建商「球員兼裁判」 蔣萬安：加入第3方認定

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台北市大直街基泰建設工地9月7日因施工造成鄰宅嚴重下陷，住戶事發前曾多次陳情，但北市府依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」處理，引發民代質疑「建商球員兼裁判」，促盡速修正相關規定。對此，台北市長蔣萬安日前宣布修訂「六大損鄰規則」，並即刻實施。

新制度6大特點：

1、當住戶提出損鄰協調，目前是由起、承、監造人進行會勘，新制將改為由台北市都發局指派第三方專業技師會同現勘。

2、有關現勘第一時間公共安全的認定，現行規定只由建商的監造人和技師進行安全認定、提出報告；新規定增加公正第三方技師公會進行複核，安全認定時間由現行14日縮短為3日。一旦發現有公安疑慮，會立即勒令停工，並要求承造人提出緊急應變措施、安全維護計畫。

3、對於損鄰是否因施工造成的認定，新增第三方專業公會的複核，不再只是由建商的建築師和技師認定。

4、如果住戶不服損鄰認定的結果，可要求第三方鑑定，新制度之下，鑑定費用由建方先行負擔，鑑定為施工損害後，由建方付費。

5、未來，只要是經過專業判定，有公安疑慮遭到勒令停工的廠商，該公司的資訊、施工地點、起、承監造人或包商等資訊，市府都將公告上網揭露。

6、從9月起，針對全市的地下室開挖階段工地，每月將進行全面清查；過去對於深開挖的檢查，現在將每月清查，每一季都會要求北市所有工地清查，提高稽查頻率。

此外，蔣萬安表示，北市府會協助受害住戶爭取後續相關賠償及權益，針對重建方式，也已請都發局朝公辦都更的方向研議，同時聽取瞭解住戶意見，現階段市府關心的重點為居民安置問題，及儘快讓住戶生活、工作、就學都能得到協助。