大倉久和大飯店推出「久和Club」會員 獨享餐飲最低79折優惠

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歡慶11周年慶，大倉久和大飯店推出「久和Club」會員制度，輕鬆下載app就能免費加入會員，除了累積消費金額為點數，更可獨享會員專屬各式餐飲折扣，用餐最低可享79折優惠。中秋月餅禮盒也享獨家84折優惠，現在加入會員還有機會獲得鳳梨酥單入組1份，會員app可透過會員招募網站免費下載。

除了累積消費點數，會員更能享受飯店各式優惠。主打多國風尚美饌的「歐風館自助餐廳」，來自東京 La Belle Epoque主廚山本克哉精研法式料理四十餘年，用環遊地中海諸國經歷，創造出目前地中海紀行料理主題。即日起至10月31日，會員用餐只要出示註冊成功會員app可享有79折優惠，服務費另計。

另外深受政商名流喜愛「山里日本料理」，呈現匠心獨具的日本美食，感受日式料理精髓；「桃花林中國料理」以新派粵菜遠近馳名，在主廚王建榮獨到創意，讓中國料理以嶄新風貌呈現，是許多家宴歡聚、商務宴客的首選。會員於這二家餐廳用餐時，出示會員app即可享有用餐85折優惠。除了飯店自有的餐券、住宿券外，更將與知名品牌合作，讓會員可利用點數兌換囊括食衣住行育樂的全方位禮遇。

時逢中秋佳節，大倉久和大飯店今年推出「綺月雅呈」與「金波月兔」兩款中秋月餅禮盒，「金波月兔」中秋月餅禮盒共有2款口味共四入的廣式月餅：豆沙烏魚子及XO醬烏魚子，每盒售價1,480元；「綺月雅呈」中秋月餅禮盒共有3款口味共9入的廣式月餅：紅棗桂圓、栗子蛋黃蓮蓉與蓮蓉雙調，每盒售價1,280元，而飯店回饋久和Club會員，獨家享84折優惠，在這月圓人團圓的日子裡，將美味傳遞給心愛的親友。

為鼓勵更多貴賓加入久和Club會員，大倉久和大飯店自9月30日前推出會員招募限定活動，活動期間「全新註冊」加入會員，並追蹤大倉久和大飯店Instagram官方帳號，除了可立即享有餐飲最低79優惠外，更可以獲得月銷千盒的「鳳梨酥單入組1份」，鳳梨酥數量有限送完為止，千萬不要錯過飯店相關資訊與優惠，趕緊加入久和Club會員。詳情可查詢招募網站：https://reurl.cc/QXkDXp