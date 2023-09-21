叱咤全球的寶龍菲力浦‧羅斯柴爾家族（Rothschild）集團總經理首度公開在臺行程

最正統的法國波爾多極致風土，來自法國幾乎全球無人不曉的羅斯柴爾家族（Rothschild），日前在台灣地區合作伙伴之一「橡木桶洋酒」的邀請下首次公開來臺行程，集團總經理Veronique Hombroekx、地區總監SILVERE MAURICE及品牌大使MARTIN GINOUX三人揭開這個家族富可敵國的神秘面紗。

對葡萄酒略懂的酒迷們，都知道十九世紀曾流傳的一段佳話，歐洲有六大強國：法國、英國、奥匈帝國、普魯士、俄羅斯和羅斯柴爾家族（Rothschild）。1970年代，羅斯柴爾家族之父Mayer Amschel Rothschild在1760年代創建了自己的銀行業務，開啟家族金融傳奇的新篇章。這個享譽全球的金融家族，除了撐起整塊歐洲大陸的金融體系、掌握世界的經濟血脈，其家族經營更延伸進各行各業；但家業龐大的他們始終保持低調及神秘的公眾形象，也熱衷公益、不定時向慈善機構捐贈許多著名的宅邸和大量的藝術品。而憑藉出色的生意頭腦及獨到眼光，家族產業除了金融產業，更延伸至鑽石礦業、運輸業、葡萄酒產業，造就許多世紀酒莊，成為酒界人士津津樂道的一段佳話。

橡木桶洋酒總經理袁徳珮表示，法國最頂級波爾多佳釀五大酒莊，其中名聞遐邇的拉菲堡（Château Lafite Rothschild）及木桐堡（Chateau Mouton Rothschild）兩間酒莊就隸屬於羅斯柴爾家族。舉世聞名的拉菲堡（Château Lafite Rothschild）被譽為「葡萄酒之王」，奢華尊貴又內斂典雅，在法國，自從黎塞留元帥將之引入凡爾賽宮廷後，拉菲就逐漸被尊為「帝王御用佳釀」。羅斯柴爾於1868年收購酒莊，再為其鍍上一層金，同時旗下的1982年令酒界人士為之狂熱，讓拉菲堡坐穩五大酒莊之首，成為上流社會新代名詞，屹立不搖至今日。而木桐堡（Chateau Mouton Rothschild）為寶龍菲力浦男爵（Baron Philip Rothschild）親手規劃，深受世界各地貴族名仕的喜愛，就連法王路易十四、藝術家畢卡索都是其忠實擁護者。

法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒2020 /90週年限定版（Mouton Cadet Rouge Bordeaux Vintage2020/90th anniversary pack 0.75L），釀酒師以92%梅洛、5%卡本內蘇維翁、3%卡本內弗朗精心混釀，陳年時間16個月。打開酒瓶紅色及黑色莓果的芳香噴湧而出，入口後即是飽滿酒體與豔麗香氣的豪華饗宴：酒漬櫻桃及覆盆莓、精緻的黑色水果風味於曼妙口感中脫穎而出，絲滑、濃密、細緻的單寧為中段帶來結構感。其後是柔滑的尾韻，點綴著些微的辛香料風情。橡木桶洋酒建議售價：798 元。業者提供

然而最足以代表木桐堡，非1930年於波爾多梅鐸區問世的「摩當卡地Mouton Cadet」莫屬，承襲的不僅是一級莊園的極致工藝與優良品質，更完整發揮木桐堡馳名的藝術氣息，一上市便大受當地歡迎，一度供不應求，因此隔年起，男爵便將葡萄園範圍擴張到整個波爾多，正式宣告品牌酒的時代來臨；其後，更在全球取得巨大的成功，醇厚豐饒卻始終優雅的口感讓業界人士耳目一新，更曾與高爾夫萊德盃、美國帆船盃等國際賽事合作，成為全球運動殿堂最愛的酒款之一，年年與世界各地影星、球星相會，也成為了名流們最熟悉的法式滋味。此次適逢品牌創立九十週年，集團也正展開亞洲巡迴的推廣活動。

羅斯柴爾家族更還有頂級酒王拉菲堡（Château Lafite）、藝術酒莊木桐堡（Château Mouton）、古老名莊克拉克堡（Château Clarke）攜手合作打造的香檳逸品「法國羅斯柴爾家族香檳」，出自名門尊貴血統、凝聚三王釀酒工藝掀起味覺華麗波瀾，瓶身的黃金五箭標幟，展露獨特的王者風範，征服王室貴族挑剔的味蕾，也吸引名媛紳士及香檳愛好者同步沉醉。此外，菲利嬪女爵更於1990年創立寶龍智利酒莊，該酒莊的旗艦系列愛司庫達Escudo Rojo，意為羅斯柴爾家族家徽《紅色盾牌》。酒液馥郁芬芳、單寧均衡，恰如其分地將智利風土與波爾多的典雅造詣並陳。

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