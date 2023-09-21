女日飲7公升水造成水中毒 醫師提醒不是喝越多越好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者曾以寧台北21日電】有女子因水腫、頭昏無力就醫，原來是每天喝水逾7000cc造成水中毒；醫師提醒，喝水不是越多越好，要依天氣及流汗量調整，健康成人每天約喝1500cc即可，以免造成負擔。

書田診所副院長、泌尿科醫師洪峻澤今天在「多喝水養生、造成水中毒」記者會分享，有名48歲女性頻尿、臉部和下肢水腫數個月，又開始感到頭昏無力，擔心腎臟有問題而求診；問診發現她小便順暢，但注重養生喜歡喝水、白天頻尿，半夜也常起來上廁所。

醫師檢查發現，患者下肢有輕度水腫，尿液常規檢查正常，但尿液比重低於正常值；請她記錄「排尿日記」，發現每天喝水量、排尿量都多達約7000cc，腎功能正常，但血鈉偏低，診斷是喝水過多造成俗稱「水中毒」的「低血鈉症」，減少喝水後即恢復正常。

洪峻澤說明，健康的人主動喝水過多，變成水中毒的情況並不多見。心臟衰竭、腎衰竭洗腎和肝硬化病患，則要限制喝水量，否則恐因水分和鈉離子排不出去堆積體內，造成水腫和低血鈉症，症狀為疲累、頭暈、肌肉無力、嗜睡，嚴重者會意識不清甚至休克。

水份攝取和流失必須取得平衡，洪峻澤指出，水份不足會脫水中暑，喝水過多則可能引發水中毒；每人每天所需水量會因天氣冷熱、流汗多寡變化，原則上正常人每天喝水1500cc即已足夠，但因食物也含水分，如稀飯、蔬果等更含有較多水分，因此非硬性適用。

對於運動族群，洪峻澤說，夏天和運動流汗會流失水份和電解質，導致口渴、尿液變少，如跑爬山時會一直喝水，卻少停下來排尿；但不能等到口渴了再喝，要主動補充水份及電解質，且必須喝到有充足尿液產生、會想要上廁所，否則容易脫水中暑。

民眾如何判斷喝水量是否適當，洪峻澤指出，可觀察尿液顏色做初步分辨，飲水量適當時，尿液是淡黃色清澈狀，若尿液呈現深黃或是清淡似水，就可能是喝水不足或過多；此外，也可準備500cc的杯子量測每次排尿量、寫排尿日記，每天尿量應維持在1500cc至2500cc。