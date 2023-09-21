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勞保局發錢！這筆近10萬元一次領 國民年金平均金額曝光

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據勞保局行事曆，從今天起至中秋節前，將陸續有勞保年金等14項給付入帳。圖／本報資料照片
據勞保局行事曆，從今天起至中秋節前，將陸續有勞保年金等14項給付入帳。圖／本報資料照片

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【旺得富理財網 王順泉】依據勞保局行事曆，從今天起至中秋節前，將陸續有勞保年金等14項給付入帳。

勞動部將於近期發放「國民年金保險生育給付」、「國民年金保險老年基本保證年金」、「勞保年金」、「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國保身心障礙年金給付併計勞保年資」、「國民年金保險喪葬給付入帳日」、「國民年金保險老年年金給付」等款項。

據勞保局統計，今年7月勞保3大年金給付發放人數為173.38萬人，其中老年年金168.28萬人，平均每人每月領到1.88萬元。

國民年金保險老年年金給付、加上國民年金保險老年基本保證年金，請領人數合計178.65萬人，平均每人每月領到3,865元。

國民年金喪葬給付金額，按被保險人死亡當月之月投保金額，一次發給5個月，目前月投保金額1萬9761元，5個月即為9萬8,805元。

近日各項給付發放入帳日期如下：

9月21日：國民年金保險生育給付

9月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

9月27日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）

9月28日：國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。

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