9月作帳變結帳？分師師：小心14檔投信認養股

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【旺得富理財網 李宗莉】費半長黑破底，台股今（21）日盤中重挫逾200點，分析師指出，若無法在3日內收復半年線，台股恐整理到中秋長假過後，多方要等10月初，才有機會重振旗鼓，提醒投信等法人已提早進入結帳周期，投信持股比重逾10%的個股，要小心認養變棄養的賣壓湧現。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，Fed暗示將再升息，美台股市接連重挫，尤其護國神山台積電弱勢，更壓抑大盤表現，提醒若無法在3日內，迅速收復16473點的半年線關卡，恐讓半年線由支撐轉壓力，大盤整理拉長，不利多方表態。

不少強勢股跌破上升趨勢線後，市場向下作帳，提早進入結帳周期，他預估此一現象，將持續至中秋之前，反攻時機則會落在中秋連假後，屆時市場資金將往有獲利或題材者集中。

篩選投信近期積極加碼、持股比逾10％的個股，包括共有矽創、穎崴、健策、世芯-KY、雙鴻、可成、宏碁、台燿、瑞昱、智易、力成、力旺、啟碁、健鼎等14檔，要小心在大盤盤勢欠佳下，投信恐互砍持股，趁機拉低彼此績效，籌碼凌亂之餘，演變成人踩人慘劇。

至於哪些個股有機會在中秋連假過後的10月初帶頭反攻，蔡正華較看好聯鈞、訊芯，還有航太概念的精剛、波力有買盤，圓剛搭上輝達後也有機會再拉高，認為比大盤來得相對強勢的個股，較有機會避開干擾，是近日優先追蹤的標的。

針對AI股後市，第一金投顧董事長陳奕光在工商時報專欄則指，AI伺服器族群的現階段基本面，並未出現太多改變，獨缺利多刺激，加上先前評價過高與籌碼凌亂問題，在8月底輝達法說之後利多出盡，股價也出現中級整理，預期較大機率整理到10月中下旬後，才會有資金明顯進駐，布局輝達下次的法說題材。

同時，隨先前市場資金針對AI訓練的硬體布局，後續包括推論或邊緣運算部分的新題材，屆時也可以留意，包括IP公司的ASIC業務及L40S周邊相關零組件供應鏈等，皆有機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。