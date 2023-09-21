台鐵局：完成2次重大事故車廂全面清理

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交通部台鐵局今（21）日表示，已完成2018年普悠瑪事件，以及2021年太魯閣事件等二次重大事故車廂全面清理 ，統計歷次勘驗及全面清理結果，遺留物部分第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，台鐵局已於官網公告招領；另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，後續如確定罹難者，會由地檢署通知家屬，台鐵將全力持續關懷並協助家屬辦理後續事宜。

台鐵第6432次普悠瑪列車，在2018年發生出軌事故，造成18死、215人輕重傷的悲劇；2021年的408次太魯閣號出軌事故，更釀成49死、213人輕重傷的重大意外，日前家屬團體更在事故列車中，疑似發現罹難者頭蓋骨。

針對兩起事故發生後的作為，台鐵局指出，行政院為2起事故發生迄今，相關機關對於事故調查及車廂保存的過程，於2023年9月6日召集相關單位與會檢討，決議檢警單位或運安會將事故車廂發還台鐵局時，應共同點交並建立完整點交紀錄，避免遺漏任何物件。

另外，事故車廂完成點交程序後，應由台鐵局邀集家屬代表、檢警、運安會或專業人士等進行車廂全面清理檢視作業，俟各方確認無虞後，再將車輛保留作為安全教育使用，台鐵公布個階段調查作為如下：

第一階段車廂勘驗：於9月1日、4日、5日由桃園地檢署、基隆地檢署指揮鐵路警察局及臺鐵局等相關單位在富岡基地及七堵調車場完成第408次事故車廂勘驗工作。

第二階段車廂勘驗及後續處理：9月11日宜蘭地檢署在富岡基地會同臺鐵局及警察等相關單位完成第6432次事故車輛1~8車勘驗工作。

9月12日由桃園、基隆地檢署指揮刑事警察局及鐵路警察局，會同台鐵局及運安會等相關單位在富岡基地（7～8車）及七堵調車場（1～6車）完成第408次事故車廂勘驗工作。

第三階段台鐵局進行車廂全面清理：9月15日由台鐵局邀集罹難者家屬、宜蘭地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位於富岡基地辦理第6432次普悠瑪號1～8車廂全面清理工作。

9月18日由台鐵局邀集罹難者家屬、花蓮、桃園、基隆地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地（7～8車）及七堵調車場（1～6車），辦理第408次太魯閣號事故車廂全面清理工作。

台鐵統計歷次勘驗及全面清理結果，遺留物部分第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，已於官網公告招領。

另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，依交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫」由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬，臺鐵局將全力持續關懷並協助家屬辦理後續事宜。