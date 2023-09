唐鳳出席紐約FOC高階會議 參與聯合國場邊座談

數位部長唐鳳於美國紐約當地時間20日出席聯合國大會場邊舉行的自由線上聯盟(FOC)高階會議,與美國國務卿Antony Blinken、主責安全及民主與人權的國務次卿Uzra Zeya、網路空間暨數位政策局(Bureau of Cyberspace and Digital Policy)數位無任所大使Nathaniel C. Fick,以及法國、愛沙尼亞和立陶宛等38國的數位及外交首長齊聚一堂,共同研討如何因應新興技術所帶來的風險,並建構相應的安全措施。

唐鳳表示,我國支持美國國務卿Antony Blinken所言,全球各國應確保科技的發展是基於合法、負責任且符合國內法制及國際規範,任何科技發展和監管措施均須保護隱私與人權,並堅持與民主陣營夥伴站在同一陣線。

唐鳳說,2022年台灣與60多國盟友簽署《未來網際網路宣言》(A Declaration for the Future of the Internet),共同承諾將網際網路打造成保障人權、自由和互信的數位公共建設。此次參與FOC高階會議,很榮幸能進一步與盟友攜手,捍衛自由民主及網路人權的核心價值。

與會的法國數位大使Henri Verdier當日與唐鳳晤談,分享跨國公共程式推動經驗。Verdier大使表示,公民社群與政府共創資訊系統,可有效回應社會需求,法國將持續投資此類數位創新基礎建設。唐鳳則指出,數位部持續推動開放原始碼中文化作業,其中通訊軟體Element已於馬祖實地測試,於海纜失效時仍可透過衛星維持通話功能,有助於打造具韌性的數位通訊環境。

數位部說,自由線上聯盟成立於2011年,宗旨為保護網路人權及自由民主價值,透過跨國合作與邀請利害關係人參與,全球共同制定網路自由政策,會員國包含美、日、英、法等38個國家,我國於2023年以台灣名義加入成為FOC觀察員。

當日晚間唐鳳受International Strategy Forum(ISF)邀請,參與聯合國大會場邊座談會,與政府單位、產業界及社群等成員共同討論全球治理與新興科技,與談人包含ISF總監Helen Zhang、數位人權基金會創辦人Nighat Dad律師、卡內基國際和平基金會研究員Matt Sheehan等人。

唐鳳表示,AI的應用規範需國際社會共同推動,以促進數位信任、守護人權價值。數位部作為國際非政府組織「集體智慧計畫」(Collective Intelligence Project, CIP)合作夥伴,發起對齊大會(Alignment Assemblies)專案,讓台灣成為世界首創透過公民審議,對齊AI價值的場域。台灣的目標,是讓全民有機會貢獻於AI安全和永續發展,以及識別和減輕這項新興技術帶來的風險。

唐鳳並承諾,為達成與呼應今年聯合國主題「重建全球信任與團結」,台灣將持續與夥伴緊密合作,強化兼顧「參與、進步、安全」三面向的數位發展。