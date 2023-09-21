賴清德：推動「這產業」成第二座護國神山

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民進黨總統參選人賴清德今天（21日）召開「國家希望工程」國政願景第3場發表會，他主張通過健康憲章，設立「百億癌症新藥基金」，力拚2030年國人癌症死亡數減少1／3，三班護病比入法，並將串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」，同時生醫結合ICT，推動生醫成下一個兆元產業，要壯大健康產業成為台灣第二座護國神山。

賴清德並強調，健保絕對不能倒，他主張要用多元財務管道確保永續發展，調整健保費率不是唯一管道，未來公務投入及稅制都是財源之一，去年歲計賸餘4千多億有1千億撥補勞健保，政府有多元管道。除開源還要節流，因此導入健康促進（例營養、體育、養生等）及疾病預防，國人更健康可減少健保財務負擔。

賴清德指出，預計2025年台灣將邁入超高齡社會，但隨著平均壽命增加，國人10％的平均餘命不健康，希望藉由自己醫療專業打造「健康台灣」，他認為台灣ICT產業很強，有實力結合醫療壯大健康產業成為第二座「護國神山」，讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

他主張，首要作法通過原則性的「健康憲章」，國家未來提出的建設或政策以「不違反國人健康」為原則，建立健康公共政策，創造支持性的環境，建立社會健康促進成為社會主流的氛圍。擴大如營養、體育、養生等「醫療」與「非醫療」跨領域合作；他將確保健保永續經營，健全健保財務、保障民眾醫療權益，推動智慧醫療、推行到宅醫療服務，推動各項醫療資源整合，提升資源使用效率，減緩醫療支出成長壓力，

由於癌症已連續年為國人十大死因之首，他將強化「國家癌症防治計畫」，擴大癌症篩檢及癌症基因檢測等服務，以多元手段降低國人癌症過早死亡率，並視病況及早接受先進癌症治療，因此將設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沈重負擔，目標2030年達到國人癌症死亡病人減少1／3目標。

賴清德也主張以智慧醫療結合健康照護，推動生醫產業由7000億產值成為下一個兆元產業，以資通訊科技提升健康照護效率及品質，結合ICT及半導體產業，透過「Bio＋ICT」整合能量，加速我智慧醫療、精準醫療、再生醫療、生技新藥發展，並串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」。另將推動建置基因及健保巨量資料庫，透過大數據分析、人工智慧等技術，建立更有效率的醫療服務體系。

此外，賴清德說，很多醫療領域找不到醫生，很多病房關閉因找不到護士。未來要改善醫療人員的工作條件，強化醫事人力增補，改善醫事人員待遇、解決醫療各領域人力不足問題；並支持「護理師國考方式多元化」、擴大大學護理系所招生名額，同時要在二年內讓「三班護病比」入法，並在任內完成立法工作。