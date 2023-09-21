AI股舊不如新！廣達緯創退位 蔡明彰：這4檔押對寶

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【 旺得富理財網 李宗莉】AI股重挫3成後，外資券商改口翻多，除里昂調高緯創目標價至140元，大摩則推薦技嘉給予「優於大盤」評等，不過資深分析師認為，AI舊主流下跌時層層套牢，籌碼尚需時間沉澱，反觀IC設計如同上波起漲時的廣達、緯創，且從3檔高息ETF比較，00929漲幅超車0056及00878等2位老大哥，正是因為大敲矽創、致新、聯陽、聯發科，重倉4檔IC設計押對寶。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，資本市場喜新厭舊，舊主流AI鏈退位，電腦及周邊設備成交佔比每況愈下，從最高41％降至近期20％，連帶與AI鏈一起大漲過的光通訊也會遭排擠。

庫存回補的記憶體、IC設計、散裝輪，3大族群將躍居未來第4季新主流，其中IC設計身處上游，領先感受補庫存的利多，包括矽創、致新、聯陽、義隆等4檔，股價領先創今年新高。其中，聯陽更改寫16年新高。

90％的IC設計受庫存調整影響，股價尚未突破疫情期間2021~2022年高點，上波有AI概念的創意、世芯-KY、智原等3檔，領先創疫情來新高，但他認為，這次不容易再複製上波行情，因為大環境背景已經不同。

蔡明彰分析，AI鏈舊主流下跌時層層套牢，籌碼沉澱需要一段時間，資金為了追求績效，必然轉進新標的。

新舊主流交替也可從高股息ETF績效看得出來，今年台股投資人源源不斷，資金投入高股息ETF，高股息ETF銀彈充足，成今年最有份量的法人資金。

0056（元大高股息）及00878（國泰永續高股息）重壓AI，今年績效40％，但近來爆紅卻是00929（復華台灣科技優息），對比9月來前2檔股價都跌，反映廣達、緯創、英業達、華碩、技嘉、光寶科等AI舊主流，修正破底。反之，00929上漲6％，正是因為00929押寶矽創、致新、聯陽、聯發科等4檔IC設計。

由此可證，IC設計儼然是新主流，蔡明彰認為，矽創、致新、聯陽、義隆等4檔IC設計股領先創高，目前扮演的角色，如同上波AI起漲的廣達、緯創等2家指標股。

為何這4檔領先創高？補庫存下，第2季EPS及毛利率大有進展，聯陽的主力產品是筆電IO控制 IC，明年PC換機潮，AI筆電陸續推出，Q2EPS以2.72元創7季來新高，今年EPS估10元，較去年7.56元成長32％，是極少數在整體景氣尚未恢復下，今年EPS較去年成長超過3成者。

至於矽創、致新、義隆等3家，對照去年第4季是整體IC設計庫存調整的最艱困時期，今年Q2的EPS，都已創下去年Q4以來的3季新高，產業復甦訊號明確。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。