《國際金融》通膨意外降溫 BoE估不升息

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)在周四稍晚即將決定，是否要延續自2021年12月以來的連續升息行動。而在一天之前，有跡象顯示，英國央行在對付高通膨問題上，已經有了轉折。

周三官方公布消費者物價指數(CPI)意外降溫，投資人紛押注英國央行將利率維持在5.25%。

高盛和幾家銀行放棄了此前再次加息看法，投資人認為央行暫停升息的可能性為50%，高於周二的20%。

其他分析師表示，他們仍認為，在最近油價飆升之下，英國央行的加息是最有可能的結果；他們強調，無論如何，央行都可能升息。

摩根大通經濟學家Allan Monks說，我們支持升息，但現在情況有如在拋硬幣，看哪一面向上。

八月的通膨率來到6.7%，正向央行此前預測的，未來幾個月達到5%水準邁進。首相蘇納克(Rishi Sunak)已經向選民承諾，在明年大選之前達到5%的水準。

但是該水準仍是央行最終目標2%的兩倍多，也是G7集團當中最高的。

不過包括行長貝利(Andrew Bailey)等官員在近幾周強調，雖然加息步伐可能即將達到頂峰，但他們可能不得不將借貸成本維持在高水準一段時間，粉碎了外界迅速降息的希望。

無論英國央行是否再次升息，該行面臨的挑戰很可能是要讓投資人相信，在英國經濟顯示出疲弱跡象之際，該行將堅持自己的立場，並不急著降息。

此外讓英國央行感到震驚的是，薪資水準並未受到目前經濟放緩的影響，而是以創紀錄的速度上升，並可能打擊了央行抗通膨的努力。