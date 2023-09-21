《化工股》南寶獲減碳專案補助 加速推廣綠色低碳產品

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【時報記者郭鴻慧台北報導】南寶(4766)偕同10餘家上下游廠商，9月初共同獲得經濟部工業局「以大帶小」專案補助，兩年總投資金額達新台幣1億元，攜手供應鏈推廣綠色產品以及綠色製程。南寶樹脂執行長許明現說，品牌客戶一直都在尋找新材料，意味著一直有新的接著技術需求，過去這幾年持續投入研發，已被品牌客戶肯定?策略夥伴，在更多品牌肯定的加持下，當然會以建立長期合作關係模式進行開發，近期新客戶與新訂單上之所以有所突破，就是受惠於生質材料和永續、可回收材料等綠色低碳產品，代表長期研發投入耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現。

本專案將在紡織與鞋材產品應用低碳化材料，以及建置溶劑回收系統，南寶預計每年可減碳8,372噸碳排，並帶動下游1,260噸減碳。除台灣南寶預估每年可減碳至少4.7%，節省12.5%的用電，在政策的支持下，期望加速綠色產品滲透率的提升。

許明現表示，這些更綠色與對環境友善的產品，通常成本與價格也相對較高，或是需要投資建置相關設備，供應鏈當中的小型廠商比較沒有能力採用，一直以來雖然持續推廣，但改變較為緩慢，因此，經濟部工業局「以大帶小」專案可望扮演重要的減碳推手，在政府推動與南寶與供應鏈共同響應下，期待讓小型廠商加速採用綠色產品。

南寶多年來針對綠色及低碳產業供應鏈持續投入研發和技術資源開發創新，尤其是具備高永續性與環境友善者，如低/零揮發性有機化合物(VOC)產品，用不含VOC的水性產品來取代油性產品，以及使用生質原料或可回收原材料的產品，可以以多面向的方式達到永續及減碳效果，開發更耐用、更節能、或環境友善低汙染低碳的高效能產品等。