《金融股》倡員工綠色通勤 台新證推「ESG永續卡」

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【時報記者任珮云台北報導】因應政府2050年淨零碳排之目標，金管會於2022年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段實施要求全體上市櫃公司之溫室氣體盤查及查證資訊揭露，其中溫室氣體盤查之範圍可分為三個範疇，包括溫室氣體範疇一（直接排放）、範疇二（能源間接排放）與範疇三（其他間接排放）。因範疇三範圍含括上下游供應鏈以及員工通勤碳排，涉及範圍遠比範疇一及範疇二的資訊搜集困難複雜許多，因此不少企業仍尚未進行範疇三資訊的揭露。

台新金(2887)旗下台新證券首先在範疇三(類別7)中員工通勤做出減碳行動，也為國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board, ISSB）未來要求揭露企業碳排預做準備。

台新證券實踐台新金控永續主張「認真永續，綠色生活」，開創證券業之先河攜手悠遊卡公司推出專屬台新證券員工的「ESG永續卡」，透過悠遊卡的數據服務計算員工通勤碳排放，鼓勵員工一同搭乘大眾運輸減碳愛地球，共同實踐綠色生活，也為國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board, ISSB）未來要求揭露企業的碳排預先提前部署準備。