「旅創學堂」揭牌　華梵大學攜手政府民間要讓石碇展現觀光魅力

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華梵大學執行教育部計畫，推動新北市石碇區文化旅創與地方創生，於石碇豐田里百年紅磚房盛大舉行「旅創學堂」揭牌開營典禮，產官學攜手宣示打造石碇旅遊榮景。

今天揭牌典禮，包括石碇區長劉彥伯、新北市議員陳儀君、華梵大學校長林從一等人與地方仕紳耆老皆來參加，華梵無人機也前來助陣，機上掛著祝賀的紅布條，從蔚藍晴空緩緩降臨現場，象徵科技與人文藉由旅創與藝術共創地方未來，讓眾人驚嘆連連。

石碇曾是世界知名古道「淡蘭古道」的南路轉運中心，石碇小鎮到華梵大學的彭山-玉桂嶺地域則屬古道的乘龍越嶺段，擁有豐富的景觀資源和人文軌跡，如風谷森林、百年石頭厝、在地詩人吟唱、華梵國際禪學中心等，非常適合發展成為北台灣文化旅遊與地方創生新基地。

了創發石碇旅遊生機，華梵大學今年獲教育部核准「淡蘭古道地方創生實踐計畫」，9月起由林從一校長與蕭百興總務長領軍，整合全校設計、科技、美術、攝影、佛藝等系師資，開設「文化旅創與地方創生課程」，將以設計工作營的形式，結合藝術、科技等跨領域專業，帶領學生提出地方旅遊發展計畫書。

「文化旅創與地方創生課程」選定石碇豐田里市民活動中心開設「旅創學堂」，20日下午於一旁的百年紅磚房廣場熱鬧舉行揭牌開營典禮，吸引爆滿的居民參加，包括石碇區公所、社區與觀光發展協會、在地青農、地方藝文人士、各里里長、地方仕紳耆老等都來共襄盛舉，一同見證歷史性的一刻。

林從一表示，32年前華梵創辦人曉雲導師於石碇籌辦建校時，曾在這間百年紅磚房暫居半年，如今華梵又回到同一地點開辦「旅創學堂」，除了感恩再感恩，也代表大學和地方的共學共榮勢不可擋，期盼藉由古道的重生為地方帶來新生，振興石碇觀光旅遊文化。