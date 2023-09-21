台東大學樂齡大學開學 4學員逾80歲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立台東大學樂齡大學昨天舉行開學典禮，校長曾耀銘表示，今年招收38名學員，全班平均年齡68歲，其中有4位超過80歲的學員，最高齡為88歲的賴同學，大家都實踐「活到老、學到老」的精神。

台東大學樂齡大學課程多元豐富，包括高齡知識、健康休閒、生活新知、美學藝術課程、校外教學等涵蓋從知識學習到團體生活。本年還新增「生命教育」課程，旨在提供樂齡學員愉快無壓力的學習體驗，在樂活中學習新知；而在授課師資比例上有超過三分之二並橫跨3學院、8科系的台東大學教授的教學師資。

推廣教育中心主任張嘉玲說明本學年亮點課程，介紹6名新聘講師加入教學行列，分別是數媒系教授林語瑄授課科技數位媒體、豐田國小校長洪婉莉授課人文藝術、台東高中退休教師蘇靜萍授課科技新知、台北榮民總醫院台東分院醫師顏慶仁授課高齡健康、用藥安全、業師陳燕釗授課靈性教育、生涯規畫、荒野保護協會老師蘇雅婷授課生態教育。

曾耀銘說，樂齡大學每屆學員都是真正「樂而忘齡」，並且「逆齡」的不老學員，今年新生中的最高齡賴姓學員就是最好的見證人，他過去就曾多次參加樂齡大學，並對於師資及課程讚譽有加，每每看到招生訊息就馬上報名。歡迎年滿55歲的大家一起加入報名，課程共2個學期，只要行動自如就可一同來學習，沒有任何學經歷限制。