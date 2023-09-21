陳立委｜指數失守半年線 留意三檔題材股

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美國聯準會會後如市場預期宣布維持利率不變，但明顯暗示年底前將再度升息。美股四大指數，原先開盤還在紅盤之上，聽聞主席鮑爾鷹派言論後，美國2年期公債殖利率創8年新高，四大指數也全數收黑。

受到利率政策偏鷹影響，台股指數今早以16,475點開出，盤中開低走低，不僅出現連4黑K，今日也跌破半年線支撐。短線上需觀察前波低點16,264點不可跌破，若跌破恐會造成更大的融資斷頭賣壓。

近期台股較為疲弱，故操作上不可過度融資，在布局上可留意獲利高的AI類股、矽光子題材的網通類股、低軌衛星及散裝航運等族群；個股方面，儘量選有基本面支撐，且未來訂單能見度佳的個股，如：

1.聯鈞（3450）：去年全年EPS1.32元，上半年EPS-0.37元，前8月營收較去年同期成長-26.37％。聯鈞為光儲存及光通訊零組件製造大廠，上半年營運低於預期，主要是客戶庫存偏高所致，下半年客戶庫存水位已達健康水位，預期有較好復甦動能，加上近期與美國、日本客戶洽談矽光子高端封測訂單，未來營運可期。

2.精剛（1584）：去年全年EPS1.12元，上半年EPS0.85元，前8月營收較去年同期成長66.93％。精剛為鎳、鈦合金棒材製造廠，近年來積極發展國防相關產業，順利切入潛艦國造原型艦之水面下耐蝕鎳合金零件。另外在航太產業上，大客戶漢威聯合國際及奇異航空訂單逐漸增加，下半年獲利可望優於上半年。

3.天鈺（4961）：去年全年EPS16.49元，上半年EPS5.39元，前8月營收較去年同期成長-22.31％。天鈺為顯示器驅動及電源管理IC設計公司，從第二季開始部分產品線持續出現急單，整體營收出現正成長，目前客戶庫存調整告一段落，預估第三季維持第二季水準，而第四季DDR5電源管理IC將開始出貨，營運可望逐季成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。