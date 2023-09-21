陳吉仲請辭「他」正式代理農業部長 雞蛋風暴應對成焦點

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農業部長陳吉仲辭令於今(21)日生效，農業部政務次長陳駿季今起正式代理農業部長一職，陳駿季近期成為農業部對外的「雞蛋發言人」，今代理部長後，「雙陳」的做事風格差異，加上近期處理雞蛋風暴的手段都引起各界的關注。

陳駿季於1999年7月至2007年5月擔任農委會種苗改良繁殖場課長；並擔任苗改場研究員兼副場長至2008年8月；其後擔任農業試驗所研究員兼副所長到2010年9月，之後擔任農業試驗所所長到2019年3月。

2019年3月至2023年7月底升任農委會副主委，8月1日農業部掛牌成立後升任農業部政務次長；之後農業部長陳吉仲因進口蛋爭議請辭下台，陳駿季今起代理農業部長一職。

陳駿季最高學歷為國立中興大學農藝學系博士，主要專業研究領域包含植物種苗繁殖與組織培養技術領域、植物品種權保護法規制度與執行技術等；擔任農試所副所長及所長階段則辦理農業訓練，加速農業的多元經營與創新發展等；擔任副主委階段則大力推動農、畜、水產品全國冷鏈物流體系，也為大陸暫停我農產品輸入做出努力。

據了解，陳駿季由試驗改良單位所長升任農委會副主委開創先例，以往農糧副主委大多由農糧署長升任；而農試所長為13職等，當時擔任農試所長也寫下農委會內最年輕13職等職員的紀錄。

農業部3位次長分別掌管農糧、畜產、水產3業務，陳駿季負責主管農糧，外界對其主管農糧卻跨域近期雞蛋等畜產議題仍有不同聲音，雖然陳駿季目前只是代理部長，各界短期內仍寄望能將進口蛋爭議處理得當，陳駿季之後的表現仍待社會給予的壓力測試。