急尋AI製造備胎？NVIDIA黃仁勳親赴印度 與莫迪對談

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【時報編譯柳繼剛】彭博社報導，在9月初為期5天的印度之旅期間，NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）密集走訪當地4個城市，並與印度總理莫迪進行一對一對話，討論人工智慧AI等議題。外界認為，NVIDIA這次應該是急欲尋找AI電子產品另個代工地點。

美國制肘中國大陸發展高科技的手段愈來愈激烈，導致科技大廠也在尋覓可以替代大陸的製造地。這個擁有14億人口的南亞最大國家便浮出檯面，能就近雇用的印度理工學院（IIT）優秀人才，也是這些大廠考量的重點之一。

黃仁勳表示，印度有資料庫之外，還有人才庫，故將成為世界上最大的人工智慧AI市場之一。美國政府規定，晶片製造業者不能賣給中國大陸高階微處理器，因為怕解放軍會用來研發更精良的軍武。

中國大陸的銷售量占NVIDIA約20%，要如何填滿這個業務大窟窿呢，調研單位Counterpoint表示，印度應該就是全球唯一剩下的市場了。雖然印度有高階人才，但印度這個國家很難一時就馬上能製造高端晶片。

IT科技業者Infosys（印福思）認為，印度對NVIDIA來說，未來具有戰略意義，印度政府正在積極投入建構AI基礎建設，大型民間印度企業也是如此。因此，這對NVIDIA是個好消息。

印度最大集團信實（Reliance）旗下的Jio電信平台，將為印度建設AI基建，人工智慧雲端將使用end-to-end（端到端）的NVIDIA超級運算科技。NVIDIA表示，信實集團和另家印度大企業塔塔（Tata），也將建立與經營最先進的AI運算資料中心。

印度跟中國大陸搶單的效應雖沒這麼快，但卻在發酵中，像是蘋果已經宣布，要販售iPhone 15手機等。印度雖會設計晶片，但沒有任何半導體代工經驗，幾乎所有全球高端晶片都是在台灣做的。可是台灣也是花了幾十年，以及挹注好幾十億美元的經費，才能擁有這些高難度的代工技術。

印度科學理工學院（IISc）坦言，印度目前缺少Exascale計算能力，也就是缺乏每秒能處理10億次演算的能力。同時，也沒有這麼多會編寫複雜軟體的AI人才。

印度積極發展數位經濟，當地政府為了要求資料能安全保護，加上有隱私性以及在地化，根據估算，可能需要超過10萬個GPU，來建立人工智慧AI的雲端基礎建設。

例如，前述信實集團旗下，也是印度最大電信業者的Jio，每天要提供服務給5億的行動用戶，以及處理好幾10億條訊息，都需要強大的電腦系統。攸關14億印度民眾的資料數據，可以為當地下一階段的數位成長奠定根基。NVIDIA也知道，這就是人工智慧AI晶片下個成長的方向。

英偉達已在印度境內設立4個電腦工程中心，共有4000名左右工程師，是僅次於美國的第2大人才庫。此趟印度行，黃仁勳也不斷強調，在快速發展的人工智慧AI市場中，一定要保持競爭力才行。