ABB 將投資 2.8 億美元建設瑞典歐洲機器人中心。

ABB 於9月13日宣布投資2.8億美元，擴大其在歐洲的製造版圖，並在瑞典韋斯特羅斯建立一座最先進的ABB機器人歐洲園區。該園區將成為 ABB 機器人業務在歐洲的中心，為客戶提供結合AI智慧的協作機器人和工業型機器人，以及支持彈性自動化的數位化解決方案，而這也是ABB 「本地化供應生產」 戰略的一部分。該新園區計劃於 2026年底開放，建成後將取代現有的機器人設施。

ABB 執行長 Björn Rosengren表示，「新園區的投資動能來自於客戶的需求和預期市場增長。」繼在中國和美國進行重要的投資之後，瑞典的新工廠將增強其在持續增長的市場中，為歐洲客戶提供本地製造產品的能力。 如今，ABB 在該地區銷售的機器人中，已約有 95% 為當地製造。這不僅是對ABB「本地化服務」戰略的堅定承諾，也是該品牌對全歐洲所有機器人客戶的承諾。

ABB 對韋斯特羅斯機器人園區的投資將增強其在機器人和自動化領域的全球領先地位。 透過該設施，ABB 將擴大50% 的產能，並增強向歐洲市場供貨的能力，預計到20271 年，歐洲市場的複合年增長率將達到7%。加上新升級的瑞典工廠，自 2018 年以來，ABB 已為其三處機器人生產基地投資4.5 億美元，其在上海的大型工廠為亞洲客戶提供服務，而奧本山工廠則為美洲客戶提供支持。

園區將強化ABB的本地化服務 (local for local)，提高50%的產能，以滿足歐洲客戶對高度彈性的自動化和機器人解決方案日益增長的需求。

ABB機器人與離散自動化全球總裁Sami Atiya表示，「現在是投資機器人和自動化的大好時機。由於製造業回流、轉向可持續性的供應鏈和長期勞動力短缺，歐洲客戶正加快對機器人和人工智慧的投資；而新園區是我們全球增長中不可或缺的一環，也是支持ABB歐洲客戶的關鍵所在。」 「我們的機器人園區將為客戶提供更迅速的服務，並透過支持現有的汽車、電子、物流、醫療保健、電子商務和製藥等新興行業，釋放機器人自動化的巨大潛力。」

ABB 新園區落成後將與客戶和合作夥伴形成更密切的合作，在更安全與完備的環境下，開發機器人和自動化解決方案，同時允許客戶在現場測試自己的解決方案，以及體驗最新的自動化技術。 此外，員工、訪客和學生都可以在辦公時間和開放時間參觀充滿活力的機器人園區。

ABB 機器人總裁 Marc Segura 表示，永續工廠位於ABB 機器人全球發展中心與新創搖籃所在的瑞典，更是近 50 年前 ABB 開發出全球第一台商用全電力驅動機器人的起點。 「我們的新研發中心專注於開發嶄新的數位和人工智慧技術，使機器人變得越來越容易使用，同時降低各行業應用的進入門檻。」

機器人園區佔地 65,000平方公尺，日後也將成為 ABB Robotics 旗下 1,300 位員工的現代化工作場所，包括新工廠、辦公室、研發中心、體驗中心以及訪客與客戶培訓中心。 新工廠還將採用自主移動機器人（AMR）作為在倉庫、裝配站和裝配部門之間的運輸工具和產品的關鍵組件。 新工廠預計於 2024 年動工，建成後將取代自 1974 年以來設置的瑞典機器人營運單位，從而進一步加強跨職能團隊合作。

透過在韋斯特羅斯建設園區，ABB 將繼續鞏固該地區的自動化領先地位，並與客戶、供應商、學術界和合作夥伴保持密切聯繫。園區將提供一個獨特的機會，在保持快速交貨、縮短運輸時間和減少碳足跡的同時，發展生態系統。此外，進一步利用ABB Robotics 過去50年來在瑞典培養的能力和實力。

園區的建設將符合 ABB 的 2030 年永續發展計畫，透過減少溫室氣體排放和加強資源保護，實現 ABB 業務的碳中和目標。為此，在選擇建築材料和施工工藝時，以及在屋頂使用太陽能板時，都將予以考慮。