李昂搭北捷遭拒讓博愛座喊話蔣萬安 北市府回應了

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71歲的作家李昂近日搭台北捷運，請3個坐博愛座的年輕人讓座，卻沒有人願意讓，其中2人態度還很糟，不斷朝她翻白眼，讓她忍不住喊話台北市長蔣萬安，要求明訂博愛座的使用方式，引發各界議論。對此台北市政府發言人殷瑋表示，彼此尊重，相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。

李昂20日在臉書上分享，表示她近日搭乘台北捷運，準備從淡水去台北，過程中因為自己身體不適，所以請3個坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓，其中一位年輕男生說他身體不舒服，但她看不出來哪裡不舒服；另外2名女生的態度更壞，還不斷給她白眼。

該篇發文也引起網友討論，有人痛批現在年輕人不懂事，認為年輕人就該讓座給長者；但也有人認為，憑什麼年紀大就要人家讓座？年輕人身體也可能有狀況，憑什麼因為比較年輕就要強忍不適讓出座位，有人更直言博愛座的設立容易造成情緒勒索、社會對立的狀況。

對此北市府發言人殷瑋則表示，原則上旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客是美德。北捷也有一句標語，叫做「也許他有需要只是你不知道。」殷瑋直言，彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。