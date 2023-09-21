啖充電樁商機 3檔吃香抗震

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【時報記者張漢綺】各國加速充電樁建置，TrendForce預估，2026年全球公共充電樁總數將達1600萬座，約為2023年3倍，法人預期，積極佈局充電樁領域的連接器線廠信邦(3023)、鴻碩(3092)及良維(6290)營運可望受惠於全球充電樁基礎建設商機，信邦盤中股價逆勢走高，良維及鴻碩股價相對抗跌。

目前全球主要充電規格分為美規CCS1(Combo)、歐規CCS2(Combo)、日規CHAdeMO、陸規GB/T及Tesla的NACS，電動車銷售進入高成長期，充電樁需求也跟著激增，TrendForce表示，歐洲的淨零法案中明訂2030年要完成1,700萬座充電樁建設目標，美國目前充電樁總數僅20多萬座，而拜登政府目標2026年完成建設50萬座充電樁的目標，預估2026年全球公共充電樁總數將達1,600萬座，約為2023年3倍。

若就車樁比來看，TrendForce預估，2026年同期新能源車保有量(PHEV、BEV年實際持有輛數)將達9600萬輛，車樁比(一台新能源車對應充電樁數量的比率)約6:1，較2021年約10:1的車樁比有明顯降低，而主要市場如大陸政府明訂出2030車樁比要達到2:1，是全球在降低車樁比目標下的主要推動力量，而屆時美國新能源車保有量預測將達1,500萬輛，車樁比仍高達32:1，同時期歐洲及中國的車樁比預測約為9:1及4:1，若以歐洲的車樁比為低標，美國充電樁建設的目標至少還有3~4倍的上修空間。

信邦、鴻碩及良維佈局充電槍(樁)市場多年，鴻碩精密充電線、良維科技及信邦電子的充電槍總成(槍及線)皆同時布局GB/T、CCS1及CCS2，鴻碩精密已切入Tesla供應鏈，良維科技及信邦電子主要客戶則為北美充電營運商。

信邦特斯拉標準充電槍將於10月底獲得認證，並於第4季開始出貨，為信邦車用產品再添新動能，信邦預估，明年車用產品營收可望較今年成長20%。