法國巴黎人壽落實公平待客 推動高齡友善系列講座

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在面臨少子化與超高齡化社會人口結構改變的同時，為了實踐金融普惠原則，提前布署因應超高齡化社會來臨所需升級的服務，法國巴黎人壽持續推動公平待客，除了不斷推出友善高齡長者的服務外，透過系列的高齡友善講座，檢視高齡所可能面臨的各面向問題，藉由工作坊及講座的親身經歷，體會長者所需，推出更多體貼的友善服務，善盡企業社會責任為超高齡化的未來做準備。

法國巴黎人壽秉持以人為本的精神，重視客戶需求，為將老吾老以及人之老的精神融入服務，特別舉辦一系列的高齡講座包括「高齡模擬體驗講座中」、「失智症講座」以及「長照2.0」講座，從上到下全面推行公平待客思維，截至第二季結束已近半數員工參與公平待客課程，年底前將達成全體參與公平待客講座的目標。

「高齡模擬體驗講座」中所有學員透過三大模擬課程：老年化認知退化的案例說明、配戴教具，體驗視力退化、行動不便體驗，以及情境模擬等互動，模擬出老年生活可能因身體機能退化所帶來的各種不便，讓所有參與者最為有感，也更有信心未來以同理心接待每一位客戶。「從商業保險看失智症」與「高齡保護長照補給站」講座分別透過專業醫師與護理師的解說，了解目前人口老化後對於失智症及長壽風險下的日常照顧所面臨的挑戰。

法國巴黎人壽表示，人體的衰老無法避免，疾病的發生也無法預知，但卻可以透過細緻的服務與專業的保險保障分散高齡化帶來的風險，發揮保險助人的精神。

秉持此精神，法國巴黎人壽推出高齡長者理賠專人親訪服務，提供高齡長者有辦理理賠需求時，可向法國巴黎人壽預約指派專員到府親訪取件服務；製作「友善閱讀」措施，如字體放大版的商品DM、高齡友善輔銷工具外，亦提供高齡長者所需的老花眼鏡、放大鏡等便於使用的工具等，全方位打造友善溫馨的服務與環境。此外，有感目前詐騙案件層出不窮，特別製作高齡長者關懷訊息，透過紙本、電子郵件或簡訊發放，提供長者防詐騙資訊降低詐騙風險。

身為負責任的企業，法國巴黎人壽遵循集團ESG策略， 將社會責任和環境責任融入企業營運商品及服務中，持續推廣多項志工服務，投入弱勢關懷。其中，透過與視障者家長協會合作，號召同仁加入書本掃描行列，協助視障者能夠輕鬆享受閱讀；擔任臻佶祥社會服務協會的定期志工，為其募得的物資協助整理與發放，幫助生活在社會角落的弱勢族群獲得需要的協助等，鼓勵員工透過不同的弱勢關懷行動，為社區貢獻己力。此外，為將影響層面擴及到公司治理，法國巴黎人壽亦投入社會企業責任採購，如採購樸樹咖啡提供員工日常飲用，以行動支持身障者就業；年節禮盒採購2021社會企業禮盒，支持「兩溪廊道」山區原民梅農辛勤耕耘而生的梅子經濟圈。法國巴黎人壽長期以實際行動支持並協助弱勢與身障團體，實踐身為保險領航者的核心價值。