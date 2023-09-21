賴清德釋長照3.0利多 住宿機構補助最高一年18萬

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民進黨總統參選人賴清德今（21）日發表健康政見，將推出「長照3.0」，打造健康台灣及樂齡幸福社會。他主張擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」，未來將增加40億經費，每月補助增加5,000元達1.5萬元，一年最高補助從12萬元提升至18萬元。

民進黨總統參選人賴清德今天召開第三場「國家希望工程」政見發表會，主題為「健康台灣—樂齡幸福社會」。賴清德提出「長照3.0」願景，包括：重度失能者優化住宿式服務機構、提供家庭照顧者「喘息服務」，提高長照服務的涵蓋率，擴大基層關懷據點的服務量能；打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務等四大重點。

賴清德表示，推動「長照3.0」，首先要推動「強化重度失能者，優化住宿式服務機構」，將新增居家或社區的晚間到宅照顧，建立24小時重度失能者的支持服務；增加住宿式服務機構量能；擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」。

賴清德說，未來會盤點公有土地，由政府興辦機構，提供更多公共化住宿服務，或由透過提供土地委託民間業者興辦，提供「準」公共化住宿式機構服務。被問到住宿式機構建置是否讓企業家參與、具營利性質，賴清德說，國家會建，也會與民間合作，政府會對業者提供一些長照照顧品質指標，應可以達到國人的要求。

他進一步提出，住宿式服務機構使用者補助方案，今年已由原來每年最高6萬元提高至最高12萬元，並取消排富規定，未來將持續提高至每月最高1萬5,000元，1年最高18萬元。據悉，推估預算會從78億元，增加40億至118億元。

至於「照顧不離職、照顧有喘息」，他說，包括強化提供家庭照顧者「喘息服務」；擴大試辦「全責照護制度」。針對改善巴氏量表，會依照年齡、身心障礙、重大傷病、罕見疾病等，建立多元的評估標準，滿足照顧服務者的需求。

賴清德主張「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，並擴大基層關懷據點服務量能，同時加強社區式服務據點「照顧服務」功能，以及運用照顧科技創新，提供長者更好的服務。

另賴清德將推動「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區，補助醫院銜接長照所需的人力負擔，落實居家醫療與長照接軌，推動高齡者家庭醫師制度，優化居住無障礙空間，擴大並補助老舊公寓增設電梯與升降設備。

被問到照顧父母是否可比照生小孩獲得帶薪休假，賴清德表示，政府可幫家庭照顧者喘息服務，派居家照服員到宅服務。可能是一個下午、幾個小時或一個假日。照顧爸媽可以得到企業有薪價，要跟企業大家來談，必須勞資雙方溝通。

賴清德也說，馬政府一年長照預算50多億元，現在一年已經有650多億元，長照據點有1萬2,000多處，長照服務員有9萬多人，未來續推進「長照3.0」，力拚打造「健康台灣」。