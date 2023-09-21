《金融》富達揭FED會議5大重點 相對看好全球優質債券

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會20日如預期將基準利率維持在5.25%~5.5%，利率點陣圖顯示年底前尚有1碼升息空間。富達投信分析，此次聯準會的政策重點從強調「更高」轉向「更長」，我們預估政策轉向鴿派的門檻仍非常高；考量信貸緊縮對經濟影響有遞延性，因此維持謹慎投資立場，目前相對看好全球優質債券。

富達投信針對20日的FED會議整理出5大重點：

1.如預期暫停升息：聯準會一如市場預期將基準利率維持在5.25%至5.5%區間，此為22年來最高水平，累計自2022年3月開始啟動本輪緊縮政策以來，共升息12次，幅度21碼。

2.上調經濟預估：聯準會將美國今年GDP成長率預估由先前預期的1%上修為2.1%，2024年GDP預估從6月預估的1.1%上調至1.5%，2025年預估成長維持在1.8%。鮑爾表示軟著陸是可能的，但不是基本情境；同時指出美國面臨各種經濟挑戰，包括最近能源價格上漲、10月政府關門、汽車工人罷工，及美國學生貸款將於10月開始償還等。

3.下修通膨預估：將2023年核心個人消費支出(PCE)通膨率預估由3.9%下修至3.7%，2024年維持為2.6%，2025年則從2.2%上調至2.3%。鮑爾並指出通膨壓力已出現緩解跡象，但將通膨率回落至 2%的目標還遠末結束。

4.年底可能再升息1碼：利率點陣圖顯示18位官員預測，年底利率中位數落在5.6%(即再升息1碼)，7位預期維持在5.4%不變，顯示官員立場更趨一致，預估今年底前聯準會可能再升息一次。

5.縮減明年降息幅度預估：關於2024年利率中位數預估為5.1%，較6月預估之4.6%，少了2碼空間。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，整體而言，我們維持先前觀點，持續關注緊縮貨幣政策對未來經濟增長影響之遞延效果。對於資產配置短期給予審慎投資評等，對於股市，比起成熟股市相對看好新興股市展望；對於信用債，相對看好全球優質債券。