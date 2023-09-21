張忠謀夫人體驗一日志工 雙龍國小學童率真讓她樂開懷

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南投縣信義鄉雙龍國小近年受惠台積電慈善基金會「培力偏鄉」計畫，獲建置資訊教室、結合志工導入科普遊戲，讓孩子從遊戲中學習，該活動因疫情中斷，日前志工回來舉行「探索未來小勇士」營隊，基金會董事長張淑芬也跟孩子同樂，盼孩子勇敢探索自己及未來。

台積電中科15B廠50名志工回到雙龍國小舉行「探索未來小勇士」營隊，這是疫情後台積電慈善基金會累積超過百場的志工服務活動，讓基金會董事長張淑芬相當感動，親自到雙龍國小與孩子互動；雙龍國小合唱團演唱《拍手歌》等布農族現代歌謠歡迎張淑芬，並贈送部落長老手作木雕畫作、學生祝福卡片。

張淑芬全程參與營隊活動，起初跟孩子玩破冰遊戲，當女孩自認為自己像貓咪，但朋友認為她像老虎，張婌芬貼心安慰：「這樣很好！不怕被欺負。」張婌芬則自認自己是綿羊，別人認為她是老虎，志工們紛紛抱不平說：「那表示跟董事長不夠熟。」接續的科學遊戲，孩子的率真，逗得張婌芬笑開懷。

張淑芬說，台積電推一日有薪假志工，透過志工服務，體驗人與人間的感動，不管對學童或志工本身，都是互相學習的過程，藉由科普教育、職業探索等，引發學童勇敢探索自己及未來；相信志工一定有所感動，才能有熱忱持續到偏鄉服務，所以她看到這群志工都很感動，眼眶不禁泛紅，感謝難以言表。

志工們說，廠內工作比較高壓，透過志工活動，到偏鄉與小朋友互動，感受孩子的天真與熱情，確實療癒了疲憊的身心。

雙龍國小校長陳永輝表示，感謝台積電慈善基金會志工群，長期不辭辛勞到部落陪伴孩子，透過因地制宜的活動，帶孩子從遊戲中學習，相信這場活動在學童心中埋下一顆學習的種子，未來一定會發芽成長，讓孩子有勇氣及能力去探索自己並收穫滿滿。