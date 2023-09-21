台鐵：已完成普悠瑪號、太魯閣號事故車廂二次清理

台鐵接連於2018年發生普悠瑪號事故、2021年發生太魯閣號事故，但近日卻又於太魯閣號事故車廂發現罹難者頭蓋骨；為此行政院重訂未來事故車廂勘驗流程，台鐵今（21）日表示已完成二次重大事故車廂全面清理。 太魯閣號事故發生2年多，不料台、日專家8月31日竟在事故列車目擊罹難者頭蓋骨，令台鐵顏面盡失；受邀來台參加台鐵安全改革研討會的日本教授安部誠治更忍不住公開表示，這件事讓他驚訝萬分、難以理解，台鐵除了該檢討太魯閣號事故，也該檢討為何事隔2年多還能在事故列車撿到頭蓋骨。 台鐵表示，行政院為瞭解2018年10月21日普悠瑪號第6432次事故，及2021年4月2日太魯閣號第408次事故發生迄今，相關機關調查事故及車廂保存過程，9月6日召集相關單位與會檢討，決議檢警單位或運安會將事故車廂發還台鐵時，應共同點交並建立完整點交紀錄，避免遺漏任何物件；事故車廂完成點交程序後，應由台鐵邀集家屬代表、檢警、運安會或專業人士等全面清理檢視車廂，待各方確認無虞後，再將車輛保留為安全教育使用。 台鐵表示，此次於9月1日、4日、5日是第一階段車廂勘驗，由桃園地檢署、基隆地檢署指揮鐵路警察局及台鐵等相關單位在富岡基地及七堵調車場，完成太魯閣號事故車廂勘驗。 9月11日是第二階段車廂勘驗及後續處理，由宜蘭地檢署在富岡基地會同台鐵及警察等相關單位，勘驗普悠瑪號事故車輛1至8車；9月12日由桃園、基隆地檢署指揮刑事警察局及鐵路警察局，會同台鐵及運安會等相關單位勘驗太魯閣號富岡基地7至8車及七堵調車場1至6車事故車廂。 第三階段是台鐵局全面清理車廂，包括9月15日台鐵邀集罹難者家屬、宜蘭地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地全面清理普悠瑪號1至8車廂；9月18日由台鐵邀集罹難者家屬、花蓮、桃園、基隆地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地全面清理太魯閣號7至8車及七堵調車場全面清理太魯閣號1至6車事故車廂。 台鐵表示，統計歷次勘驗及全面清理結果，普悠瑪號事故車廂有35件遺留物，太魯閣號事故車廂有170件，台鐵已於官網公告招領；另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，依交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫」由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬，台鐵將協助家屬辦理後續事宜。