北市防災僅70分 專家：面對復合性大災難將千瘡百孔

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921大地震迄今24週年，台北市近來也發生大小公安災害，包含路樹倒塌、路面塌陷及民房下陷等。台北市議員今日舉辦「921韌性台北 減災防災」座談會，與會的台灣防災產業協會理事長彭啟明直言，市府目前的災害應變僅70分，只能應付基本的小災害，面對複合性大災難卻「有問題」，甚至會千瘡百孔。

民進黨議員趙怡翔指出，整體避難所準備、防災公園、避難所標示和防災學習等，北市府有在努力，但是否足夠還要檢討。民進黨議員林延鳳則說，老舊房屋、公共管線老化也是災害一環，公部門必須建立平常維護的機制，預防災害發生，不因市府怠惰而造成災損。

民進黨議員顏若芳則呼籲，市府應該做總體檢，台灣地震頻繁，若地下管線無法承受衍生地基流失，導致路面和房屋下陷，就可能危害用路人安全，北市府必須予以正視。且學校校舍為民眾的避難空間，但許多校舍老舊，地震後恐怕出現無法使用或餘震坍塌的情形。

社民黨議員苗博雅點出，信義區路面塌陷和基泰大直民宅塌陷，相關局處前往現場救災疏散，但調度仍有精進的空間。且政府力量有限，民力整合才可以無窮，不管天災或人禍，民眾具備相關知識一定會幫助救災和災害防範，但目前不論學校教育或公共教育的相關觀念都不清楚。

消防局回覆，目前也在努力和民眾溝通，灌輸防災相關知識。並和相關專家做防災討論，目前正找地點設置「福祉避難所」，避免身心障礙者在災難時難以前往防災公園。

消防局整備應變科長洪文彬補充，平時由災害防救辦公室統籌規劃及督導考核各局處單位的防災工作，並負責應變中心常時24小時的輪值運作。發生災害時，則轉變為災害應變中心運作，以即時處置災情案件管理。

彭啟明說，北市府的防災作為僅70分，仍有很大的進步空間，防災項目多，全部做完才能「萬安」。

他表示，北市府目前仍有6點需要改善，包含目前防災都是針對基本的小災，面對複合性大災難卻「有問題」，甚至會千瘡百孔；日本六本木新城的防災中心可以容納5000人，存糧3天還有大小便空間，北市沒有類似的示範場域，也沒有考慮寵物和外國人防災；民眾演練也不落實，收到921模擬警報，市民在外能夠不怕丟臉、馬上趴下才是成功。

他說明，資訊局也要扮演重要的角色，災害發生時全民應該依APP掌握資訊，很好的資訊傳播很重要；12行政區皆設1座防災公園，提供睡袋每區180個、帳蓬每區30個，量能顯然不足；公司協力不夠，市府應和企業建立伙伴關係。