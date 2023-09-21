艾迪亞歌手50年後重聚 憶衛生紙借據頂餐廳往事

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）1970年代位於台北的「艾迪亞」餐廳是台灣音樂歷史重要基地，相隔50年、曾經在此演唱的歌手們將重聚演出舞台劇，也回憶起當年用衛生紙寫下新台幣20萬元借據頂下餐廳的往事。

艾迪亞音樂股份有限公司指出，當年的「艾迪亞」餐廳（Idea House）被視為戒嚴時期的文化中心、民歌運動前哨站，常充滿有理想與才華的年輕人用西洋音樂表達壓抑情感及尋找自由與夢想。

包含法藍瓷創辦人暨總裁陳立恆、表演工作坊藝術總監賴聲川、飛碟唱片創辦人吳楚楚、在美國洛杉磯振興美國爵士樂的陳家隆，以及歌手蔡琴、羅大佑、胡茵夢、楊祖珺、胡德夫、席德進、金智娟、庾澄慶、黃仲崑、王治平、童安格等人都在此演出，有些更成為民歌時期代表性人物。

艾迪亞音樂表示，「艾迪亞」今年邁入50歲，在陳立恆、吳楚楚、雷壬鯤等推動下，由賴聲川擔任編劇、導演推出舞台劇「艾迪亞曾經在此」，希望把這段音樂歷史留下紀錄。

賴聲川在「大雲時堂」節目受訪時表示，70年代的音樂夢想從「艾迪亞」開始，代表一群人的思想、想法與人生。他由胡茵夢介紹進「艾迪亞」，在其中得到啟發，也認識了老婆丁乃竺，音樂歌詞不只是愛情，更多對未來、下一代及對資本社會的一種反思。

陳立恆在「大雲時堂」節目指出，原本「艾迪亞」經營2年就要收攤，但在收攤那天晚上，他用衛生紙寫下20萬元借據把餐廳頂下來，當時他月薪只有1萬元，現在回想起來真是「盲目兼勇氣」。

他們回憶，當年「艾迪亞」餐廳唱歌不被法律允許，門口需要有人幫忙站崗，警察臨檢時，外面的人就會敲敲玻璃打暗號，當警察在時只彈吉他，走後歌手才繼續唱歌。「艾迪亞」是象徵自由奔放的地方，不接受台下觀眾點歌，不唱所謂的流行芭樂歌。

跨國企業總裁雷壬鯤指出，「當時社會很封閉，越戰正在進行，但美國60年代嬉皮文化非常盛行，台灣則因戒嚴的關係受到很多限制，艾迪亞幾乎是一個窗口，如何去接受好的或者是新的西洋文化。年輕人對未來的憧憬、不確定性或是期待與現在相同，當時有幸能夠交到相同興趣的朋友。」

過往曾在「艾迪亞」演出的歌手在50年後將重聚、集結演出「艾迪亞曾經在此」劇場音樂會，10月6日至10月8日在台北城市舞台上演。